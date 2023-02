VIDEO | Pierpaolo Pretelli conduttore per una puntata di BellaMa’

ROMA – Ancora un successo per Pierpaolo Pretelli. Dopo la fortunata partecipazione a Tale e Quale Show nel 2021 e il suo ritorno a Domenica In al fianco di Mara Venier, l’ex gieffino ha lasciato il segno nella Rai. Ospite dello show di Rai 2 ‘BellaMa”, Pretelli ha ricevuto l’approvazione del pubblico e dello stesso host Pierluigi Diaco. Tant’è che ha ricevuto una proposta irripetibile: presto lo vedremo come conduttore.

PIERPAOLO PRETELLI CONDUTTORE PER BELLA MA’

Pierpaolo Pretelli scenderà in campo come conduttore per una puntata speciale di ‘BellaMa”. Per l’occasione, i ruoli si ribalteranno e Diaco sarò l’ospite. L’idea è quella di intervistare anche la fidanzata di Pierpaolo, Giulia Salemi, al momento impegnata sia in tv con il Grande Fratello Vip che in radio per R101.