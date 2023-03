Mare Fuori 3, le anticipazioni dell’8 marzo

ROMA – Ancora un doppio appuntamento questa sera su Rai 2 con Mare Fuori 3. Dopo il successo su RaiPlay, la terza stagione della fiction sta registrando ottimi ascolti anche in chiaro, dimostrando di mantenere sempre vivo l’interesse degli spettatori. Nei nuovi episodi in onda oggi, la serie prende una svolta inaspettata: un addio amaro, infatti, ribalterà le sorti dell’IPM.

MARE FUORI 3, ANTICIPAZIONI 8 MARZO

EPISODIO 7 – PER NASCERE BISOGNA MORIRE

Dobermann, il nuovo entrato, ha delle mire su Kubra e Pino non glielo perdona… La tensione tra i ragazzi è alle stelle e gli equilibri nel carcere sono appesi a un filo. La vita spericolata di Naditza e Filippo diventa imprudente e Naditza si trova in una situazione in cui mai si sarebbe trovata da sola. Lei vuole una vita alla luce del sole e un futuro da sognare. Sofia svela la verità sul suo ruolo nell’IPM e Paola perde l’affidamento della piccola Futura.

EPISODIO 8 – L’AMICIZIA NON HA SESSO

Sorgono nuovi problemi nell’IPM: Pino, dopo il feroce litigio con Dobermann, viene sbattuto in isolamento. Cardiotrap non riesce a legare con la nuova insegnante di musica, mentre Massimo cerca in ogni modo di far confessare a Mimmo la sua terribile verità. Intanto, Nad e Filippo sfuggono ai due malviventi, ma il loro rapporto è sempre più logorato dai colpi di testa del ragazzo. L’amicizia tra Milos e Cucciolo si fa ancora più stretta. Edoardo e Carmela convolano a nozze, ma il novello sposo dovrà fare i conti con una dura realtà. Paola lascia l’IPM, mentre Filippo torna nell’Istituto.