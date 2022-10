I Måneskin live negli stadi “di Roma e Inter”: tutte le info

(Photo Credit Tommaso Ottomano)

ROMA – Sono la band italiana più ascoltata al mondo, hanno un tour in giro per il globo che conta 57 date ma non accennano a fermarsi. I Måneskin hanno svelato due date evento negli stadi di Milano e Roma. L’annuncio è arrivato durante l’ospitata a Che tempo che fa di Fabio Fazio. “Facciamo i nostri primi stadi, quello della Roma e quello dell’Inter”, ha detto Damiano David, lasciando fuori Lazio e Milan. Ironia a parte, i ragazzi – oggi simbolo di italianità all’estero – non hanno nascosto l’emozione di poter suonare in due veri e propri “templi” per chi fa musica.

20 luglio Roma

24 luglio San Siro



Il grande annuncio dei @thisismaneskin a #CTCF da @fabfazio 👏🏻 pic.twitter.com/I0W5HjOMvI — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 16, 2022

D’altronde, i Måneskin non si accontentano: solo qualche mese fa il concerto-evento al Circo Massimo di Roma davanti a 70mila scatenatissimi fan.

I BIGLIETTI

Il gruppo si esibirà, quindi, allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023.

I biglietti saranno disponibili online dalle 11 di martedì 18 ottobre e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11 di domenica 23 ottobre.

IL LOUD KIDS TOUR

Il Loud Kids Tour, dopo la partenza il 26 ottobre da Città del Messico (sold out), vedrà i Måneskin esibirsi in Nord America, prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. Ben 41 i sold out già conquistati: tra questi le date di Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York.

IL NUOVO SINGOLO, “THE LONELIEST”

Sul palco si esibiranno con i loro più grandi successi, tra i quali si aggiunge l’ultimo singolo, “The loneliest”. Il brano è entrato immediatamente nelle classifiche di 28 paesi come più alta nuova entrata nella Top Songs Global Chart di Spotify. Ha debuttato poi alla #1 posto nella classifica FIMI dei singoli. ”The Loneliest- ha raccontato Damiano- è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi”.

La canzone è stata presentata dalla band durante un’esibizione sold out all’Underworld di Camden, a Londra.

