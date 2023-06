Beautiful, Sheila prova a uccidere Steffy in ospedale: le anticipazioni

ROMA – Beautiful continua a regalare emozioni. Finn è morto (o almeno così sembrerebbe) mentre Steffy si è miracolosamente risvegliata dal coma, ma non ricorda nulla di ciò che è successo ed è convinta di essere ancora sposata con Liam, il suo ex marito. Nelle puntate in onda la prossima settimana, Sheila, temendo che venga fuori la verità e di essere accusata di aver sparato a suo figlio e sua nuora, tenterà di uccidere Steffy.

BEAUTIFUL, SHEILA TEME CHE STEFFY RACCONTI LA VERITA’ E TENTA DI UCCIDERLA

Brooke, Taylor e Ridge discutono se sia giusto lasciar credere a Steffy che Liam sia suo marito. Taylor spiega che Steffy ha rimosso Finn come meccanismo di difesa della psiche per affrontare il trauma della sua morte in maniera indolore. Liam porta Kelly a visitare Steffy all’ospedale. Quest’ultima, che non ha ancora recuperato la memoria, continua a pensare che Liam sia suo marito. Nessuno ha il coraggio di rivelarle che Finn è morto. Taylor, infatti, ritiene che sia ancora troppo fragile. Il tenente Baker intanto va in ospedale per interrogare Steffy, cercando di risvegliare i suoi ricordi, ma senza risultato. Steffy non riesce a ricordare.

Brooke non regge la situazione ed è preoccupata per sua figlia Hope, la vera moglie di Liam. Si confronta con Taylor sull’opportunità di rivelare a Steffy che Liam non è suo marito e di ricordarle che Finn e’ morto e che ha avuto un figlio da lui. Intanto Sheila teme sempre di più che la verità venga fuori e perciò tenta di uccidere Steffy, ma proprio in quel momento Taylor entra nella stanza.

Bridget avverte la famiglia che Steffy ha fatto progressi ed è pronta a sentire la verità. ma Ridge e Thomas nutrono seri dubbi sull’argomento e Taylor è decisamente contraria. Ridge, Thomas e Taylor decidono di rivelare tutti insieme, a Steffy, la verità, mentre quest’ultima comincia a ricordare e Sheila deve cercare di correre ai ripari.