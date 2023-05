Concerto Springsteen a Ferrara, volano le rivendite dei biglietti su fanSale

Photo credit Rob DeMartin

ROMA – L’attesa per il ritorno di Bruce Springsteen in Italia è quasi finita e – nonostante l’incognita maltempo – il concerto in programma a Ferrara è al momento confermato. Le notizie che arrivano – l’ultima in ordine cronologico l’annullamento del Gp di Imola – fanno, però, volare le rivendite dei biglietti per lo show del Boss.

LEGGI ANCHE: Concerto Springsteen, fan già a Ferrara per ‘prendere posto’… nonostante l’incognita maltempo

Su fanSale, il mercato secondario di TicketOne, la disponibilità è ora altissima. Sono circa 477 le offerte per biglietti unici o pacchetti da 2-3-4. Il concerto- come per le date di Roma e Monza- era andato sold out velocemente e trovare un posto per assistere al live in scena al parco Urbano Bassani era impossibile. Ora gli acquirenti iniziali rivendono i loro biglietti. Dopo l’acquisto su www.fansale.it, è la piattaforma a cambiare il nominativo sul ticket.

LA SITUAZIONE PER LA DATA DI ROMA

Su FanSale anche per la data di Roma, nonostante le condizioni meteo siano più clementi, aumentano di ora in ora i biglietti per il concerto al Circo Massimo di domenica 21 maggio. Le previsioni sulla Capitale danno pioggia anche nei prossimi giorni e nella giornata di domenica.