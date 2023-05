Alluvione in Emilia-Romagna, annullato il Gp di Imola

ROMA – Annullato il Gp di Imola. Niente Formula 1 mentre l’Emilia-Romagna è in ginocchio per le forti piogge e le inondazioni. Ha prevalso il senso dell’opportunità e, anche, del pudore. Non si corre. Lo hanno deciso di concerto i funzionari della F1, del Gran Premio e le autorità regionali dopo una riunione tenutasi intorno alle 13. Impossibile garantire afflusso e deflusso in sicurezza dei 160 mila che hanno acquistato i biglietti per il weekend di gara.

LEGGI ANCHE: Alluvione in Emilia-Romagna, in un giorno e mezzo caduta la pioggia di tre mesi



Il livello dell’acqua del fiume Santerno, vicino alla pista, era calato dopo l’esondazione della notte che aveva allagato parte del Paddock 2. L’accesso all’autodromo Enzo e Dino Ferrari è rimasto chiuso, e l’evacuazione preventiva di uffici e negozi nella zona del paddock dietro i box, ordinata ieri pomeriggio dalle autorità, aveva tenuto al riparo le cose.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Paura a Bologna: esondano Ravone e Navile, cresce il Savena. Lepore: “Non uscite”

“Siamo vicini alle popolazioni dell’Emilia-Romagna e delle Marche colpite dalle inondazioni e dalle forti piogge delle ultime ore”, aveva scritto in mattinata sui suoi social la Ferrari. Ed era intervenuto pubblicamente, poco prima della riunione decisiva, anche il vicepremier. Per Salvini, in questa fase “è doveroso concentrare tutti gli sforzi per fronteggiare l’emergenza”, anche evitando sovraccarichi di traffico in una zona duramente colpita.