VIDEO | Paura a Bologna: esondano Ravone e Navile, cresce il Savena. Lepore: “Non uscite”. Scuole chiuse anche il 18 maggio

BOLOGNA – All’alba, a Bologna, come ha fatto sapere il Comune su Telegram, il torrente Ravone è esondato e “in modo rilevante“: poco prima delle 6 è stata annunciata la chiusura della strada. Segnalati anche smottamenti nella zona collinare della città con possibili strade chiuse su vari tratti. E’ stato quindi chiesto di non uscire di casa nella zona ovest e di limitare al massimo gli spostamenti in città e in area metropolitana. In particolare, poco dopo le 6, è stato raccomandato di salire al primo piano in via Montenero, via del Chiu’, via della Ghisiliera e in tutte le vie adiacenti al torrente Ravone per rischio esondazione e di non recarsi nelle cantine e nei negozi. Ai residenti in zona via Felice Battaglia e via del Genio è stato chiesto di salire ai piani alti evitando cantine, garage e negozi.

LEPORE: “LASCIATE LIBERE STRADE PER I SOCCORSI”

“Lasciate libere le strade per i soccorsi”. È l’ennesimo appello lanciato dal sindaco metropolitano di Bologna, Matteo Lepore, attraverso i suoi canali social all’indirizzo dei cittadini. “Abbiamo bisogno che non ci si muova in auto- dice Lepore- non utilizzate l’auto, in particolare nel quadrante est dell’area metropolitana siamo molto in sofferenza. Ci sono molte strade chiuse e allagate, i collegamenti sono compromessi. Quindi non muovetevi in auto. Mi continuano a segnalare che ci sono persone che si muovono in auto sulle strade provinciali, per favore non muovetevi in auto”. La situazione risulta problematica in particolare nella zona di Budrio, di Molinella e dell’imolese, ricorda Lepore. “Ci sono molti Comuni e frazioni allagate- spiega il sindaco- sono state evacuate migliaia di persone. Quindi abbiamo bisogno che tutte le persone impegnate, i volontari della Protezione civile, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine siano messi nelle condizioni di lavorare al meglio, perchè si stanno muovendo per mettere in sicurezza varie comunità”. Dunque, insiste Lepore, “lasciate libere le strade per favore, chiedo grandissima collaborazione. Ce la faremo”.

A Bologna scuole chiuse anche giovedì 18 maggio.

COMUNE BOLOGNA FA EVACUARE PIANI BASSI VICINO AL SAVENA

A causa del protrarsi delle piogge persistenti, si sta verificando “un innalzamento del livello del torrente Savena tale da far prefigurare sue esondazioni in particolare nella zona di via del Paleotto”. Per questo il Comune di Bologna “ha emanato, a tutela della pubblica incolumità, un’ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici posti in via del Paleotto, dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4“.

È obbligatorio, fa sapere l’amministrazione, “evacuare i piani interrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori”. Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, “sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia locale (051-266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza individuate dal Comune“. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, invece, “occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza”. Oltre a questo, il Comune segnala “numerose frane in atto sui colli”, con viabilità “compromessa in più punti”. Nel dettaglio, sono state chiuse “via della Trappola, via delle Lastre, via del Poggio, via del Paleotto, via della Fratta, via dei Colli, via di Casaglia, via di Monte Albano, via di Roncrio, via di Barbiano dal civico 32 a via San Vittore, via di Gaibola, via di Gaibara e via del Ravone”. Oggi, fa infine sapere l’amministrazione, “rimarranno chiusi musei, biblioteche e centri sportivi”.

A BOLOGNA ESONDATO ANCHE IL NAVILE IN ZONA CORTICELLA

Non solo il Ravone: a Bologna città è esondato anche il canale Navile, in zona Corticella. Dal Sostegno a via delle Fonti la viabilità è interrotta. Lo segnala il Comune, invitando i cittadini a “prestare attenzione”. Intanto anche il parcheggio dell’ospedale Maggiore, lungo la via Emilia Ponente, risulta interessato da un allagamento.

A PIANORO UN METRO D’ACQUA IN STRADA DAL FIUME ZENA

I fiumi Zena e Savena, il secondo nei ranghi a fatica, il primo che ha rotto gli argini in località Botteghino di Zocca (Pianoro) (un metro d’acqua in strada e chiesa allagata) e i loro affluenti, come il Rio Polo, alle porte di Bologna, martellano d’acqua la zona zona sud est di Bologna dopo le piogge torrenziali durate tutta la notte. Il sindaco di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, ieri ha notificato un’ordinanza di evacuazione a un centinaio di persone e predisposto posti letto per sfollati al palasport Palayuri. Restano chiuse le scuole e tra le varie strade erano state chiuse via Jussi, dal Farneto verso Pianoro e il sottopasso di via Paolo Poggi in direzione tangenziale. All’intersezione via Bellaria/via Jussi, non distante dall’ospedale Bellaria e dal confine con Bologna (anche se il nosocomio non è in alcun modo interessato), una caditoia di scolo del Rio Polo, che aveva già avuto problemi nel 2015, ha ceduto nuovamente nonostante recenti interventi della Bonifica Renana. L’incrocio stamane poco dopo le 7 era completamente allagato, e si è reso necessario interrompere la circolazione per un paio d’ore. Ora l’allagamento è risolto. Nei ranghi a fatica il fiume Savena. All’altezza del ponte di confine con Bologna si nota la forza del fiume ma anche i numerosi detriti e tronchi d’albero trascinati. La situazione è comunque sotto controllo. Una piccola frana, sempre in territorio di San Lazzaro, si segnala in una strada vicinale non distante dalla vallata di località Croara.

AUSL BOLOGNA: STATE A CASA ANCHE SE AVETE DELLE VISITE

State a casa, anche se avete prenotato delle visite mediche. È l’appello lanciato ai cittadini dall’Ausl di Bologna, vista l’emergenza maltempo in corso. “Alla luce delle indicazioni diramate in merito all’allerta meteo- rende noto l’azienda sanitaria- si invitano i cittadini, aventi una prenotazione specialistica programmata non a carattere d’urgenza per la giornata odierna, a non recarsi presso le strutture sanitarie”. Sarà la stessa Ausl a richiamare le persone nei prossimi giorni per riprogrammare l’appuntamento, “senza alcuna mora a carico dei cittadini”. Intanto, in zona ospedale Maggiore è stata chiusa via Prati di Caprara nel tratto tra la rotonda Granatieri di Sardegna e il semaforo su via Emilia Ponente. Stamattina, a seguito dell’esondazione del torrente Ravone in via Saffi, anche il parcheggio e la strada antistanti l’ospedale erano stati invasi dalle acque.

A MOLINELLA EVACUAZIONE IN CORSO DOPO CROLLO PONTE

Dopo il crollo del Ponte della Motta a causa dell’esondazione dell’Idice, il sindaco di Molinella, Dario Mantovani, ha disposto l’evacuazione dell’intera frazione di San Martino in Argine. È lo stesso primo cittadino della bassa bolognese a riferirlo tramite social. “Data la caduta del Ponte della Motta, i cui resti deviano la corrente sul lato San Martinese di un argine già molto provato, sto predisponendo l’evacuazione immediata della frazione di San Martino in Argine– scrive Mantovani- come punto di riferimento chi non ha luogo dove andare si rechi al Palazzetto dello sport di Molinella”. Anche a Budrio, coinvolto dal crollo del ponte (era il collegamento con Molinella) è in corso l’evacuazione della frazione di Vedrana. “Chi non ha un posto in cui andare, il Palazzetto dello Sport di Budrio è già attrezzato per ospitare”, scrive la sindaca Debora Badiali.



Evacuazioni anche a San Lazzaro, in località Farneto, con il Palayuri attrezzato con brandine e coperte per ospitare gli sfollati. Diverse le strade chiuse. “È stata una notte molto difficile, e non è finita- dice la sindaca Isabella Conti- abbiamo avuto diverse esondazioni e allagamenti”. Sempre in pianura, difficoltà anche a Ozzano come spiega il sindaco Luca Lelli. “La situazione è brutta– dice in un video su Facebook- al momento abbiamo qualche persona isolata in campagna, stanno bene ma non c’è la possibilità di arrivarci”. Diversi gli allagamenti e le chiusure di strade in corso, tra cui le provinciali Idice (per frana) e Stradelli Guelfi. Il torrente Quaderna “è uscito sulla via Emilia tra Ozzano e Castel San Pietro- aggiunge Lelli- ma la situazione si sta normalizzando”. La pioggia, tra l’altro, secondo le previsioni dovrebbe “fermarsi intorno a mezzogiorno. Andiamo avanti con questa speranza”, dice il sindaco di Ozzano.



Preoccupato anche il primo cittadino di Crevalcore, Marco Martelli, dall’altro lato della bassa bolognese. “Invito chiunque si dovesse spostare per lavoro o altro verso Bologna e la zona pedecollinare di considerare seriamente l’ipotesi di rimanere a casa- scrive- la situazione è veramente difficile, tante strade interrotte, frane, allagamenti, muovetevi solo se strettamente necessario”. Chi non preoccupa invece è il fiume Reno, che non ha mai superato la soglia di allarme tre (rossa) neanche stanotte e che al momento è vicino alla soglia due (arancione). “La situazione del fiume Reno è attualmente sotto controllo“, assicura il sindaco di Casalecchio, Massimo Bosso. “I nostri corsi d’acqua maggiori, Lavino e Reno, stanno tenendo al momento dal punto di vista idraulico”, conferma il sindaco di Calderara, Giampiero Falzone. Non mancano comunque i problemi. A Casalecchio sono chiuse due strade (via Ronzani e via Berlinguer) ed è chiusa anche la Casa della Salute, oltre al centro diurno Villa Magri. “La viabilità in tutto il territorio metropolitano è molto complicata e le criticità sono molteplici- ribadisce il sindaco- l’invito è di evitare tutti gli spostamenti non necessari”.



A Calderara, invece, i problemi riguardano soprattutto “alcuni fossi e canali di scolo, molto sovraccarichi che stanno allagando qualche strada”, spiega il sindaco, con criticità in particolare in zona cimitero. Salendo in Appennino, rimane chiusa in entrambe le direzioni la statale 65 ‘Della Futa’ a causa di una frana nel territorio di Loiano, con il traffico deviato su via Napoleonica. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine “per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”. Oltre alla Futa, sono tante le provinciali chiuse a causa di frane in Appennino. Ma non sono gli unici disagi. Il Comune di Monghidoro, ad esempio, rende noto la sindaca Barbara Panzacchi, non è raggiungibile telefonicamente per un guasto alla linea. Molto pesante la situazione a Monterenzio, alle prese con frane e con l’esondazione dei corsi d’acqua. In alcuni punti manca anche la corrente elettrica.

FIUMI SEMPRE PIÙ GONFI A MODENA, PONTI RESTANO CHIUSI

Durante la notte il livello dei fiumi e dei corsi d’acqua del modenese ha superato ampiamente soglia 2 ed è ancora in crescita a causa delle piogge persistenti, anche in montagna. Lo rende noto un aggiornamento del Comune. Nel monitoraggio del nodo idraulico sono impegnati i tecnici comunali, di Aipo e i volontari della Protezione civile. Per la Protezione civile, inoltre, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Nella notte non sono emerse particolari criticità: alla Fossalta sono in funzione le pompe idrauliche, nella zona di Ponte Alto Aipo ha installato teloni in alcuni tratti arginali. Rimangono chiusi Ponte Alto sul Secchia e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, così come il ponte di via Curtatona sul torrente Tiepido. La Provincia ha chiuso al traffico il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. Le scuole del capoluogo sono aperte, ma vista l’intensità del fenomeno in corso, con precipitazioni previste anche per tutta la giornata, si raccomanda la massima attenzione negli spostamenti evitando quelli non strettamente necessari. Con la chiusura dei ponti e la pioggia intensa, infatti, si prevedono disagi sulla viabilità cittadina e provinciale. Nel frattempo, vista la situazione che si è creata in Romagna, il Comune di Modena ha messo a disposizione del Comune di Cervia la struttura di Pinarella per ospitare persone sfollate dalle proprie abitazioni.