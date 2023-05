ROMA – Il diavolo finisce nella morsa del serpente. Con il risultato di 1 a 0 nella semifinale di ritorno contro il Milan, l’Inter si aggiudica un posto nella finale di Champions League. I nerazzurri, che partivano con un vantaggio di 2 gol nella partita di andata, hanno chiuso il derby europeo con un complessivo di 3 a zero. Adesso non resta che aspettare il nome della seconda squadra finalista: questa sera una tra Manchester City e Real Madrid conquisterà un posto nella finale, in programma il 10 giugno allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul.

BIGLIETTI PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE, INFO E PREZZI

Lo scorso 28 aprile si è conclusa la prima fase di vendita dei biglietti della finale di Champions League per il pubblico ‘generalista’. Le due squadre finaliste riceveranno 20mila biglietti ciascuna. Saranno quindi i due club, Inter e uno tra Mancher City e Real Madrid, a gestirne la vendita ai tifosi. Le modalità di acquisto e i pacchetti saranno resi noti prossimamente.

Per quanto i biglietti, sono divisi in quattro fasce di prezzo: 70 euro per la categoria 4, 180 euro per la categoria 3, 490 euro per la categoria 2 e 690 euro per la categoria 1.