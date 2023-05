Champions League, Manchester City-Real Madrid: dove vedere in tv la semifinale

ROMA – Conto alla rovescia per l’ultima semifinale di Champions League. Dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan, che è valsa ai nerazzurri la classificazione alla finale, questa sera è la volta di Manchester City e Real Madrid. Le due squadre partono in equilibrio, dopo l’1-1 al Bernabeu nella partita di andata con i gol di Vinicius e De Bruyne.

LEGGI ANCHE: Finale Champions League, l’Inter vola a Istanbul: biglietti e prezzi

LEGGI ANCHE: Emilia-Romagna nel fango e Milan ‘senza cuore’: polemica per il tweet di Salvini

MANCHESTER CITY-REAL MADRID, DOVE VEDERLA IN TV

Al contrario di quanto accaduto per Milan-Inter e Inter-Milan, il match tra Manchester City e Real Madrid non sarà trasmesso in chiaro in tv. Detiene l’esclusiva dei diritti Amazon, che trasmetterà la semifinale attraverso il servizio streaming Prime Video. I due club scenderanno in campo alle 21.00.

Al contrario, la finalissima tra Inter e una tra Manchester City e Real Madrid andrà in onda in chiaro su Canale 5 il prossimo 10 giugno.

PERCHÉ NON VIENE TRASMESSA IN TV?

I diritti delle partite di Champions League sono stati acquistati da Amazon. Tuttavia, l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) ha deliberato che le partite di rilevanza pubblica non debbano essere trasmesse in esclusiva da un servizio a pagamento. Questo per “assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirlo gratuitamente senza costi supplementari”. Quando un team italiano partecipa a finali o semifinali di Champions League, dunque, viene considerato un evento di particolare importanza per la società e quindi deve essere trasmesso in chiaro.