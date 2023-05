Emilia-Romagna nel fango e Milan ‘senza cuore’: polemica per il tweet di Salvini

ROMA – “Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee, non merita neanche un pensiero”. Un tweet di Matteo Salvini ha sollevato le polemiche sul web per aver accostato il dramma che sta subendo per il maltempo l’Emilia-Romagna all’esito della semifinale di Champions League tra Inter e Milan. Tifoso rossonero, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha condiviso il post intorno alle 23 del 16 maggio, per poi cancellarlo poco dopo. In molti, però, sono riusciti a ‘screenshottare’ il tweet, che in breve tempo ha fatto il giro del web, sollevando numerose critiche.

SAVIANO SUL TWEET DI SALVINI: SI PUÒ CADERE COSÌ IN BASSO?

Tra i primi a commentare il tweet di Salvini Roberto Saviano, che attraverso Twitter ha attaccato duramente le parole del vicepresidente del Consiglio. “#Salvini ‘costretto’ a cancellare questo orrido post. Ma si può cadere così in basso?”, si legge nel tweet. “Ma davvero meritiamo di essere rappresentati da cotanta scemenza? Ma non gli si può trovare un’altra occupazione? Un incarico onorario in modo da limitare i danni… lo si è fatto col gemello Di Maio: non lo si può allontanare dalla sfera pubblica prima che sia davvero troppo tardi?”. Saviano poi si rivolge al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Presidente #Meloni, le parlo mettendo da parte ogni distanza: lo faccia per il Paese. Lei che tiene tanto all’immagine della nostra “patria”, ma perché dobbiamo vivere in questo stato di figura di merda permanente?”.

#Salvini “costretto” a cancellare questo orrido post. Ma si può cadere così in basso? Ma davvero meritiamo di essere rappresentati da cotanta scemenza? Ma non gli si può trovare un’altra occupazione? Un incarico onorario in modo da limitare i danni… lo si è fatto col gemello Di… pic.twitter.com/qN3S9iNW5W — Roberto Saviano (@robertosaviano) May 17, 2023

MANCA (PD): SALVINI INDEGNO, FERMI LA BESTIA

“Dopo ‘belli ciao’ Salvini non trova di meglio che associare in un tweet la tragedia che si sta consumando in Emilia, il suo lavoro che dovrebbe essere quello di ministro e la partita di calcio. Resosi conto dell’oscenità scritta ha poi fatto cancellare il tweet. Ma forse sarebbe il caso che fermasse la sua bestia perché quel tweet è solamente indegno di un rappresentante delle nostre istituzioni”. Così il senatore emiliano Daniele Manca, capogruppo Pd in commissione Bilancio a Palazzo Madama.

MALPEZZI (PD): DA SALVINI PAROLE NON DEGNE RAPPRESENTANTE ISTITUZIONI

“Scrive e cancella ma la gravità rimane: Salvini non mostra alcun rispetto per la sofferenza delle persone. Accostare la tragedia dei territori flagellati dal maltempo a una partita offre l’esatta cifra del Ministro. Parole non degne di un rappresentante delle istituzioni”. Così in un tweet, Simona Malpezzi, senatrice Pd, commenta il tweet di Salvini.