Altra notte in ospedale per Ciro Immobile, Lotito: “Siamo con te”

ROMA – “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’incidente di Immobile e delle sue figlie per alcuni aspetti organizzativi legati al loro ricovero. Ciro fa parte della nostra famiglia ed è un campione a cui sono particolarmente legato anche dal punto di vista umano. Siamo con lui, ci auguriamo che torni presto e faremo di tutto per fargli avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie”. La Lazio fa quadrato attorno a Ciro Immobile. Con le parole del presidente Claudio Lotito la società biancoceleste ha voluto far sentire forte l’affetto all’attaccante rimasto coinvolto nella giornata di domenica in uno scontro con un tram a Roma, all’altezza di ponte Matteotti.

LA BIMBA DI 10 ANNI RESTERÀ UN’ALTRA NOTTE IN OSPEDALE

Un incidente in cui Immobile ha riportato un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura di una costola destra, e che ha reso necessario il ricovero in osservazione nel reparto di medicina d’urgenza del Gemelli. Notte tranquilla per lui, ma l’attaccante resterà nel policlinico per altre 24 ore, per stare accanto a una delle due figlie che erano in auto con lui: per la piccola Michela di 10 anni, infatti, i medici consigliano un’altra notte da trascorrere in ospedale come precauzione per una possibile lesione al fegato. Migliora invece l’altra bimba, di 8 anni: Giorgia è già tornata da mamma Jessica dopo essere stata dimessa dal Bambino Gesù.

LE VERSIONI CHE NON QUADRANO

Intanto, per quanto riguarda la vicenda, è scontro anche sulle versioni. Immobile continua a sostenere che il conducente del tram è passato con il rosso, centrando la massiccia Land Rover del laziale e distruggendola: un impatto pesantissimo, con la parte anteriore del suv accartocciata e il convoglio del peso di oltre 18 tonnellate finito fuori dai binari. Per il macchinista dell’Atac è accaduto l’esatto opposto: è stata l’auto a centrare il tram 19, che invece sarebbe passato regolarmente con il verde. L’uomo, di 45 anni, è stato medicato al Policlinico Umberto I ed è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. Cure in ospedale anche per diversi passeggeri del mezzo, trasportati in codice verde o giallo.