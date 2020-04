VIDEO | L’assistenza domiciliare scala le montagne grazie al Cai: 51 Panda in regalo per girare l’Italia

DOVE ANDRANNO LE 51 PANDA

Le 51 auto donate ad Anpas per l’assistenza domiciliare -tutte Fiat Panda- andranno in tutt’Italia: sei in Toscana; cinque in Lombardia e in Emilia-Romagna; quattro in Liguria e Piemonte; tre in Campania; due in Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle D’Aosta e Veneto; una in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise, Trentino Alto Adige e Umbria. La 51esima Panda sarà utilizzata da Anpas nazionale.

“Saper guardare oltre è tipico dell’alpinista e degli amanti della montagna. Ecco perché il Club alpino italiano, pensando all’auspicata prossima fase 2, quella in cui l’attenzione terapeutica contro il Covid-19 si baserà prioritariamente sull’assistenza domiciliare, ha fatto la scelta di supportare il volontariato di Anpas, che tale servizio presta su tutto il territorio nazionale a favore di malati, anziani e disabili”, afferma il presidente del Cai, Vincenzo Torti, motivando lo stanziamento di 500.000 euro deliberato dal Comitato centrale dell’associazione a favore delle Pubbliche assistenze.

Una scelta nata pensando alle criticità che potrebbero sorgere per garantire questo servizio alle popolazioni delle aree interne, sia montane sia collinari. “Una concreta tutela della montanità intesa, tra l’altro, come azione per favorire la permanenza in montagna di chi vi abita, può indubbiamente derivare dal dotare Anpas degli automezzi per raggiungere anche le più remote località”, prosegue Torti.

“La decisione, che abbiamo preso in un momento in cui non è possibile percorrere i sentieri a piedi, vuole dare vita a un Sentiero Italia Cai della solidarietà, mediante una distribuzione territoriale in tutti gli ambiti regionali. Perché il nostro Paese è interamente percorso da montagne e nessuna deve restarne esclusa“, conclude il presidente del Cai che già operò in sinergia con Anpas per la realizzazione della Casa della montagna di Amatrice, una sinergia che è “garanzia della comune attenzione alle popolazioni montane, spesso dimenticate, con la volontà di assicurare loro uniforme qualità di assistenza”.