VIDEO | Arte e didattica, nuovo corso per docenti dalla Task force del Ministero dell’Istruzione

ROMA – ‘Arte e didattica. Strumenti dell’arte in ambito scolastico’. È il nuovo corso di formazione online per docenti di ogni ordine e grado di scuola, promosso dal ministero dell’Istruzione e realizzato in collaborazione con l’equipe clinica e medico-psicologica dell’Istituto di Ortofonologia di Roma (IdO), con la Società Italiana di Pediatria e il portale di informazione DireGiovani. Questa attività formativa si inserisce nell’ambito delle iniziative messe in campo dalla Task Force del Mi per le emergenze educative.

“Vogliamo sostenere il personale docente e gli studenti in un momento delineato da grandi criticità e cambiamenti- spiega l’equipe IdO- in cui anche la scuola sta assumendo forme diverse e nuove. Forme ancora poco conosciute e mezzi, come quelli tecnologici, che potrebbero far scaturire un senso di inadeguatezza e abbassare la motivazione. Nella difficoltà di adattare un modello scolastico ad uno completamente differente per principi e strumenti, si propongono modalità alternative così da coinvolgere gli alunni e supportare i docenti nella ricerca di attività più adatte al difficile momento che stiamo vivendo”.

Il focus delle lezioni riguarderà, quindi, l’applicazione degli strumenti artistici nell’ambito della didattica. “In questo momento in cui i dubbi sono molti e la mente risulta appesantita più che mai- prosegue l’equipe di esperti IdO- il linguaggio delle mani e l’espressione artistica possono venirci in aiuto”. Il corso sarà, infatti, composto da cinque moduli: il primo sarà di presentazione e delinerà la cornice nella quale si svilupperà il corso, il secondo affronterà il tema della formazione delle immagini, come stimolarle e quali escamotage utilizzare; il terzo, il quarto e il quinto ed ultimo video sono dedicati rispettivamente a scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli ultimi tre moduli affronteranno l’argomento da un punto di vista più pratico, quindi verranno suggeriti una serie di possibili attività da proporre agli alunni. ‘Arte e didattica. Strumenti dell’arte in ambito scolastico’ è un corso gratuito. Le attività saranno svolte in modalità e-learning. Per informazioni e iscrizioni basta scrivere a [email protected]