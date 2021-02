Brazil cooperates with Israel to develop medicine against Covid-19

By Bianca Oliveira

SAO PAULO – President Jair Bolsonaro declared on Monday (15) the intention of protocol with the National Health Surveillance Agency (Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária) the emergency use of nasal spray against Covid-19. Developed at Tel Aviv Ichilov Medical Center in Israel, the EXO-CD24 has just completed Phase 1of testing.

In his Twitter, Bolsonaro announced that “the drug’s effectiveness is close to 100% (29/30) in severe cases of the disease.” The publication also included the translation of a post by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in which he says that both agreed to “cooperate in the development of coronavirus medicine and vaccines”.

The telephone conference between Bolsonaro and Netanyahu took place on Friday (12), when Brazil’s participation in the 3rd phase of spray testing was discussed. The president is an advocate of early treatment for Covid-19 and believes that betting on vaccines is not enough.

According to Professor Nadir Arber, one of the doctors and researchers involved in the development of the drug, EXO-CD24 is intended for moderate to severe patients, to avoid deterioration to a difficult situation.

The Ichilov Medical Center clarified that the drug is inhaled once a day for a few minutes, for five days being directed to the lungs. In phase 1 of testing, the spray helped to cure 30 infected. In 29 of the cases, the patients were discharged between three and five days, while the other patient took a little longer to recover.

INTESA BRASILE-ISRAELE PER CURA ANTI-COVID CON SPRAY NASALE

di Bianca Oliveira

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato l’intenzione di promuovere l’uso di uno spray nasale contro il Covid-19 in via emergenziale, di concerto con l’Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa). Sviluppato presso il Tel Aviv Ichilov Medical Center in Israele, l’Exo-Cd24 ha appena completato la prima fase dei test.



Sul suo profilo Twitter, Bolsonaro ha riferito che “l’efficacia del farmaco è vicina al 100 per cento (29 pazienti guariti su 30, ndr) allo stadio più grave della malattia“. Il tweet includeva anche la traduzione di un post del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in cui si affermava che i due Paesi si sono accordati per “cooperare insieme allo sviluppo di farmaci e vaccini contro il coronavirus”.



La settimana scorsa si è svolto un colloquio telefonico tra il capo di Stato brasiliano e il premier israeliano.

Nell’occasione è stata discussa la partecipazione del Brasile alla terza fase dei test per lo spray. Bolsonaro sostiene che contro il Covid-19 scommettere sui vaccini non è sufficiente.

Secondo il professor Nadir Arber, uno dei ricercatori coinvolti nello sviluppo del farmaco, Exo-Cd24 è destinato a pazienti che mostrano sintomi moderati o gravi per evitare che il quadro clinico peggiori ulteriormente.



Il Centro medico Ichilov ha fatto sapere che il farmaco va somministrato una volta al giorno e deve essere inalato per pochi minuti per cinque giorni, dovendo agire sui polmoni. Secondo il Centro, nella fase 1 dei test, lo spray ha aiutato a curare 30 persone che hanno contratto il virus. In 29 casi, i pazienti sarebbero stati dimessi dopo tre o cinque giorni al massimo, mentre il trentesimo paziente avrebbe impiegato un po’ più di tempo per guarire.

BRASIL COOPERA COM ISRAEL PARA DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTO CONTRA COVID-19

por Bianca Oliveira

SAO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro declarou nesta segunda-feira (15) a intenção de protocolar junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o uso emergencial do spray nasal contra a Covid-19. Desenvolvido no Centro Médico Ichilov de Tel Aviv, em Israel, o Exo-Cd24 acaba de concluir a Fase 1 de testes em 30 pacientes.

Em seu Twitter, Bolsonaro comunicou que “a eficácia do medicamento é próxima de 100% (29/30), em casos graves da doença”. A publicação também incluiu a tradução de um post do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em que diz que ambos concordaram em “cooperar no desenvolvimento de medicamentos e vacinas contra o coronavírus”.

A conferência telefônica entre Bolsonaro e Netanyahu aconteceu na sexta-feira (12), quando foi tratada a participação do Brasil na 3ª fase de testes do spray. O presidente é defensor do tratamento precoce da Covid-19 e reforça que não basta apostar só em vacinas.

De acordo com o professor Nadir Arber, um dos médicos e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento do medicamento, o Exo-Cd24 é destinado a pacientes moderados a graves, para evitar a deterioração para uma situação difícil.

O Centro Médico Ichilov esclareceu que o medicamento é inalado uma vez por dia durante alguns minutos, durante cinco dias sendo direcionado diretamente para os pulmões. Na fase 1 de testes, o spray ajudou a curar 30 infectados. Em 29 dos casos, os pacientes tiveram alta entre três e cinco dias, enquanto o outro paciente demorou um pouco mais para se recuperar.