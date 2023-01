VIDEO | Maltempo a Napoli cade un’impalcatura: le immagini dello schianto

NAPOLI – Il maltempo che si è abbattuto su Napoli ha fatto crollare parte di un’impalcatura montata sulla facciata di un palazzo di via Aniello Falcone, all’altezza dei giardinetti Nino Taranto: in un video girato dai residenti si vede lo schianto momento dopo momento.

Alcuni residenti intorno alle 11:45, vista l’instabilità della struttura, hanno allertato i vigili del fuoco che sono poi arrivati dopo che pezzi dell’impalcatura avevano ormai invaso la sede stradale.

A PIAZZA CAVOUR ALBERO CADUTO SU DUE AUTO E UN MOTORINO IN SOSTA

Le forti raffiche di vento stanno procurando da questa mattina forti disagi e danni in varie zone di Napoli. In numerosi siti è al lavoro la polizia locale con la protezione civile e le altre squadre di pronto intervento coadiuvate dai servizi comunali. Oltre al crollo parziale del ponteggio di via Aniello, alle spalle di piazza Cavour un albero si è abbattuto su due vetture ed un motorino in sosta lungo la carreggiata. I servizi sono al lavoro per rimuovere il tronco e ripristinare la viabilità.