Gf Vip, Davide Donadei apre il suo cuore e parla del padre arrestato per mafia

ROMA – Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 16 gennaio è andata in scena una confessione a cuore aperto di Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato dal conduttore Alfonso Signorini a raccontare “un’infanzia segnata da eventi importanti“.

L’ABBANDONO DEL PADRE E L’ARRESTO

Quando Davide aveva solo quattro anni, il padre è andato via dal Salento abbandonando la famiglia. “Deve andare a Brescia per lavorare”, aveva spiegato la madre a Donadei e al fratello Danilo. Da quel momento, racconta l’ex tronista tra le lacrime, “è scomparso, per anni non ho ricevuto nemmeno gli auguri per il compleanno o per Natale“.

Per la famiglia Donadei sono anni molto duri: la madre è costretta a farsi in quattro per i figli. “Ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno, ma in alcune situazioni era veramente difficile – racconta Donadei – Da bambini io e mio fratello Danilo ci ritrovavamo a dover stare da soli a casa per ore. Inevitabilmente cresci prima e ti prendi responsabilità più grandi. Poi, quando Davide ha 12 anni, arriva un’altra mazzata: la notizia dell’arresto del padre per associazione a delinquere di stampo mafioso.

L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DI DAVIDE DONADEI

“Mia madre non ci ha mai parlato male di mio padre, è una grande donna, ha annullato la sua vita per noi e senza di lei non saremmo potuti crescere così”, ricorda Donadei, che poi ammette di aver vissuto molte situazioni difficili a causa dell’arresto del padre. “Sarebbe stato più facile fare scelte sbagliate in alcuni periodi. Sono stati anni di grande scompiglio nel basso Salento, subivo delle conseguenze per il mio cognome senza aver alcuna colpa“.

I RAPPORTI CON IL PADRE

L’ex tronista spiega che il padre “ha fatto 12-13 anni di carcere, quando è uscito io e mio fratello eravamo gli unici a poterlo vedere. Ho provato a riallacciare un rapporto, più per lui che per me, senza rinnegarlo“. Un’esperienza forte che ha segnato Davide e che, spiega il ragazzo a Signorini, “ha fatto sì che io abbia vissuto dai venti anni in poi con pochi obiettivi: il primo è fare passare a mia madre degli anni migliori rispetto a quelli che ha vissuto finora. E poi diventare il supereroe della mia famiglia che verrà”.

I PROGETTI PER IL FUTURO

L’ex tronista oggi gestisce un ristorante. “Quella è la mia quotidianità, ho sempre cercato di fare le cose per bene. È il mio piano A”. Il mondo dello spettacolo insomma non sembra essere al centro dei suoi pensieri. Pungolato da Signorini sui piani per il futuro, Donadei risponde sciogliendosi in un sorriso dopo un racconto pieno di tensione: “Sicuramente non passerò l’estate a Ibiza“.

Molto colpite dal resoconto di Davide le due opinioniste in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti, che si complimentano ed elogiano il ragazzo per i suoi modi. E gli altri inquilini lo accolgono con abbracci e lacrime al suo ritorno nella casa.