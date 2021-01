Governo, Provenzano ad Annunziata: “Ma avete invitato il fratello gemello di Renzi?”

ROMA – “Non ho capito se avete invitato il fratello gemello di chi ha aperto una crisi in piena pandemia con Conte che aveva dichiarato la sua intenzione di aprire un tavolo per discutere appena due ore prima. Se invece era Renzi gli esprimo solidarieta’ per aver votato” fino ad oggi, “una compagine di governo cosi’ mediocre…“. Lo dice Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, ospite di ‘Mezz’ora in piu” su Raitre.

“Immagino che non tutti i parlamentari di Italia viva abbiano condiviso i giudizi espressi da Renzi. Non faccio previsioni su quello che succedera’ in Parlamento. La situazione e’ grave e tutti gli scenari per il Paese sono aperti”, aggiunge Provenzano, escludendo pero’ un ritorno di Iv nella maggioranza. “Si e’ aperta una crisi politica mentre e’ in corso crisi sanitaria. Di tutto aveva bisogno il Paese che di una crisi politica”.

Un partito di Conte? “Io credo nei partiti non nelle liste personali. Altro discorso sarebbe un partito di centro liberale, europeista”. In ogni caso, “bisognera’ chiederlo al presidente del consiglio”.