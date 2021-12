Sanremo 2022: titoli delle canzoni, giovani in gara con i Big e favoriti

ROMA – Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano i vincitori di Sanremo Giovani. I tre artisti si sono aggiudicati il podio durante la finalissima dello show andato in onda ieri in prima serata su Rai1. I ragazzi, scelti tra un gruppo di 12 emergenti da Amadeus e dalla Commissione musicale, passano di diritto tra i ‘Big’ che dall’1 al 5 febbraio 2022 gareggeranno al 72esimo Festival di Sanremo. Cancellata dall’edizione la categoria ‘Nuove Proposte’. Diventano 25, così, i nomi che si contenderanno il primo premio e la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest.

SANREMO 2022, I TITOLI DELLE CANZONI DEI BIG IN GARA

Sono stati svelati durante la finalissima di Sanremo Giovani i titoli delle canzoni che i ‘Big’ porteranno in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Nella lista dei brani ‘Ogni volta’ di Emma Marrone, ‘Lettera al di là del mare’ di Massimo Ranieri, ‘Farfalle’ di Sangiovanni, ‘Voglio amarti’ di Iva Zanicchi e ‘Domenica’ di Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir. Ancora dal mondo dei talent ‘Perfetta così’ di Aka 7even, ‘Inverno dei Fiori’ di Michele Bravi.

Poi il brano scritto da Jovanotti per Gianni Morandi dal titolo ‘Apri tutte le porte’, e ‘Duecentomila ore’ che segna invece il debutto all’Ariston di Ana Mena, e anche ‘O forse sei tu‘ che farà da sfondo al ritorno dopo oltre 20 anni di Elisa. Nella lista inoltre: ‘Insuperabile’ di Rkomi, ‘Chimica’ di Ditonellapiaga e Donatella Rettore, ‘Brividi’ di Mahmood e Blanco, ‘Miele’ di Giusy Ferreri e ‘Tuo padre, mia madre, Lucia’ di Giovanni Truppi. Chiudono l’elenco ‘Sei tu’ di Fabrizio Moro, ‘Tantissimo’ di Highsnob e Hu, ‘Ovunque sarai’ di Irama, ‘Ciao ciao’ de La Rappresentante di Lista, ‘Ti amo non lo so dire’ di Noemi, ‘Dove si balla’ di Dargen D’Amico e ‘Tantissimo’ de Le Vibrazioni.

SANREMO 2022, VIA ALLE SCOMMESSE: MAHMOOD E BLANCO AVANTI PER I BOOKMAKER

Mahmood e Blanco davanti a tutti, con Elisa ed Emma subito dietro. Prime previsioni dei bookmaker per il Festival di Sanremo 2022, a poche ore dall’annuncio dei titoli delle canzoni in gara. Il vincitore dell’edizione 2019, in coppia con il cantautore diciottenne, apre le scommesse a quota 6,00 su Planetwin365, con il pezzo “Brividi”. Vicinissime Elisa ed Emma, che con “O forse sei tu” e “Ogni volta è così” sono rispettivamente a 6,25 e 6,50. La carica degli under 20 prosegue con Sangiovanni, rivelazione della ventesima edizione di Amici e ora a 7,50 con “Farfalle”. Terza partecipazione per Achille Lauro, dato a 9,00, mentre si sale a 10,00 per Noemi e Irama. Il ritorno di Fabrizio Moro dopo il trionfo del 2018 si apre a quota 12,00 nelle valutazioni degli analisti; il cantautore romano è davanti al rapper Rkomi e alla band La Rappresentante di Lista, entrambi a 15,00. Tra quota 16,00 e 19,00 troviamo invece Aka7even, Michele Bravi, Ana Mena, Le Vibrazioni, Giusi Ferreri e il veterano Massimo Ranieri. Si arriva fino a 26,00 per Gianni Morandi, Giovanna Truppi e Dargen D’Amico; in attesa della valutazione dei giovani, a chiudere la lista sono Highsnob e Hu (29,00), Ditonellapiaga E Rettore (34,00) e Iva Zanicchi (51,00).