Giovane uccide il padre e un amico di famiglia, poi scappa: caccia all’uomo vicino Cuneo

ROMA – Tragedia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo. Un 21enne di origini olandesi ha ucciso il padre a coltellate ed è poi fuggito nei boschi. I due erano ospiti da amici di famiglia e proprio il proprietario della casa nella quale i due alloggiavano è stata la seconda vittima della furia omicida del giovane. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in gravi condizioni all’ospedale di Torino tramite elisoccorso, ma non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri sono ora sulle tracce del ventunenne, che soffre di disturbi psichici. Il giovane, hanno fatto sapere, è alto 1 metro e 75, indossa una maglietta e un paio di pantaloncini.