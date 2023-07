Trail, Maguet segna nuovo ‘fastest known time’ su Grandes Jorasses

COURMAYEUR (Aosta) – “Finalmente ho portato a casa uno dei miei piccoli sogni qui in Valle d’Aosta”. Dopo aver stabilito, pochi giorni prima, il nuovo record della Skymarathon Sentiero 4 Luglio, in val Camonica, il valdostano Nadir Maguet si è tolto un altro sfizio, questa volta sui sentieri di casa. Con il crono di 3h19’00” ha fatto registrare il nuovo ‘fastest known time’, che nel mondo del trail indica il miglior tempo conosciuto, sulla via normale delle Grandes Jorasses, sul Monte Bianco.



Partito alle 6 dalla località Planpincieux, a Courmayeur, Maguet ha raggiunto in 40 minuti il rifugio Boccalatte, superando i primi mille metri di dislivello. Da lì ha proseguito in assetto alpinisitico, scortato dal compagno di cordata Davide Cheraz che lo ha accompagnato per circa 300 metri nel tratto più crepacciato. Il valdostano ha poi proseguito in solitaria, raggiungendo la vetta Walker (4.208m), in 2h17′. Ad aspettarlo in cima c’era la guida Marco Camandona. Un abbraccio alla cima e poi via in discesa per raggiungere il punto di partenza. Con questa impresa, Maguet ha sbriciolato così il precedente record, 4h03’26”, stabilito nel 1993 da Alfredo Mammoliti.



“Era un record che avevo nel mirino da diversi anni- ha detto- e che è stato accantonato fino ad oggi probabilmente perché non ero ancora maturo come atleta per la parte tecnica in montagna. Oggi il tentativo è andato a buon fine, le condizioni erano perfetto. Qualche giorno fa ho fatto un giro di ricognizione e mi sembrava la volta buona”.