Ad Aosta cinque pomeriggi per famiglie alla mostra di Mirò

AOSTA – Cinque pomeriggi per famiglie all’insegna dell’arte, alla scoperta della mostra “Joan Miró. È quando sogno che vedo chiaro”, allestita al Museo archeologico regionale di Aosta. Li ha organizzati la struttura Attività espositive della Regione. Dopo il via del 15 luglio, adesso sono in programma sabato 29 luglio, 12 e 26 agosto e 30 settembre. I genitori potranno partecipare ad una visita guidata alla mostra mentre i loro bambini (5-11 anni) saranno coinvolti in attività laboratoriali ispirati all’arte di Mirò.

“Offrire alle famiglie di residenti e turisti momenti di svago e di approfondimento nell’ambito di una mostra di rilievo internazionale come quella dedicata a Joan Miró significa sottolineare l’importanza della cultura, e in particolare dell’arte, per la società odierna e trasmettere valori fondamentali alle nuove generazioni”, ha spiegato l’assessore regionale ai Beni e alle Attività culturali, Jean-Pierre Guichardaz. Le attività – visite guidate e laboratori – devono essere preventivamente prenotate ai numeri di telefono 0165.275902 e 0165.31572 e costano 3 euro a persona.

La mostra dedicata a Mirò sarà visitabile fino all’1 ottobre, tutti i giorni dalle 9 alle 19.

