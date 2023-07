Courmayeur punta sul pickleball, tre campi al Forum

AOSTA – Addio padel, Courmayeur punta sul pickleball. Uno dei campi da tennis del Forum sport center di Dolonne è stato trasformato in tre campi da pickleball. È uno sport molto popolare negli Stati Uniti, inventato nel 1965, ed è una via di mezzo tra il celebre padel e il tennis tradizionale. Nel weekend programmati gli Open day pickleball, per provare i nuovi campi con i maestri (previa prenotazione al Tennis Courmayeur).

I campi, spiega in una nota il Csc – il Centro servizi Courmayeur Srl, società in house del Comune di Courmayeur che gestisce le strutture sportive – sono “perfetti per principianti e per chi ha voglia di divertirsi” per “una nuova disciplina che va ad ampliare l’offerta sportiva del Courmayeur sport center e propone un unicum nel panorama valdostano”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it