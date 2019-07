Trovati 30 migranti su Carso e a Trieste

TRIESTE – Trenta migranti, uomini per lo più di nazionalità pakistana, sono stati rintracciati stamane dalla Polizia di frontiera di Trieste e dai Carabinieri, fa sapere in una nota la Questura del capoluogo del Friuli Venezia Giulia. I migranti, provenienti dalla Slovenia, sono stati intercettati in tre distinti gruppi. Uno a Bagnoli della Rosandra, il secondo nella vicina San Dorligo della Valle, entrambi i paesi a ridosso del confine con la Slovenia. Il terzo gruppo è stato trovato quando era già in città, in via dell’Istria. Gli stranieri sono stati trasportati con un autobus Trieste Trasporti, continua la nota, alla Caserma di Fernetti e agli uffici della Polizia marittima al Porto, per le procedure del caso. Da lì, su intervento della Prefettura, specificano dalla Questura, sono stati trasferiti verso altre province.