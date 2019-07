VIDEO | Braccianti occupano la Basilica di San Nicola a Bari

BARI – “Siamo entrati in questo istante nella basilica di san Nicola di Bari con un gruppo di braccianti di Foggia e Borgo Mezzanone. Lavoratori costretti a lavorare in condizioni disumane, sfruttati. Papa Francesco dice che il lavoro conferisce dignità all’uomo però quello dei braccianti è un lavoro fatto di disumanità, è privo di diritti e di dignità. chiediamo un confronto con l’arcivescovo Cacucci perché la Regione Puglia e il Governo continuano a latitare”. Così, in un breve video postato sui social, il sindacalista Aboubakar Soumahoro racconta quanto sta accadendo a Bari. Con lui un gruppo di immigrati per lo più africani, gli stessi impiegati nella raccolta di pomodori nelle campagne del foggiano. Imbracciano cartelli su cui è scritto “In Italia ci sono ancora le leggi sul lavoro?”.

La delegazione chiede rispetto per lavoratori diventati “invisibili, sfruttati e costretti a vivere in condizioni disumane” e vuole incontrare l’arcivescovo affinché possa diventare il loro portavoce con le istituzioni regionale e nazionale.