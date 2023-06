Bambino picchiato da mamma e nonna, interviene il giudice

PALERMO – Bambino picchiato dalla mamma e dalla nonna. L’accusa è una delle più infamanti per due donne della provincia di Caltanissetta. Per loro il gip ha stabilito il divieto di avvicinamento al piccolo, che sarebbe stato insultato e malmenato.

I SEGNI SUL BAMBINO PICCHIATO E LA DENUNCIA DELLE INSEGNANTI

La misura è stata disposta dal gip del tribunale di Caltanissetta al termine delle indagini effettuate dalla polizia. Le due donne sono indagate per maltrattamenti in famiglia a danno di minore. Tutto è nato dalla segnalazione effettuata dalle insegnanti della scuola frequentata dal piccolo, nel mese di dicembre: il bimbo, infatti, presentava segni di percosse. Per la madre del bambino, inoltre, è scattata la sospensione della potestà genitoriale per un anno. Il piccolo è stato affidato a una comunità. Il tribunale del Riesame di Caltanissetta ha poi rigettato il ricorso delle indagate, confermando le misure cautelari per la vicenda del bambino picchiato.