Rinvenuta bomba artigianale nell’auto del presidente dei parchi e delle ville storiche di Roma

ROMA – Un ordigno artigianale è stato rinvenuto e disinnescato nell’auto del dirigente dei parchi di Roma. La bomba artigianale, costituita da una bomboletta spray con all’interno polvere pirica e bulloni, e da fili elettrici è stata trovata all’interno dell’auto di Marco Andrea Doria, parcheggiata in via Tito Speri, in zona Prati, a Roma. L’allarme bomba, rivelatosi poi fondato, era scattato nel pomeriggio dopo che qualcuno ha notato l’auto in sosta con dei fili sporgenti sospetti.

A gennaio del 2018 Doria era stato nominato dalla sindaca Virginia Raggi presidente del Tavolo per la riqualificazione di parchi e delle ville storiche di Roma.