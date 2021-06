Brazil, Government authorizes use of National Force on Yanomami indigenous land

(Foto: Terra Indígena Yanomami/Leonardo Prado/PG/FotosPúblicas/2015)

By João Marcelo

SAO PAULO – The Ministry of Justice authorized this Monday, the 14th, the employment of the National Public Security Force for 90 days in the Yanomami indigenous land, in Roraima, the target of an escalation of violent conflicts since May.

The authorization, signed by Justice Minister Anderson Torres, was published in the “Official Gazette” and allows the use of the National Force in support of Funai (National Indian Foundation) in activities and services “essential to the preservation of public order and of the safety of people and heritage”. The operation will be headquartered in the city of Boa Vista, capital of the state of Roraima

According to the legal background of CIMI Norte 1 (Indigenous Missionary Council), in March the Yanomami association, Hutukara, denounced an armed conflict involving miners against the Helepi indigenous community, in the region of the Uraricoera River, with the result of an illegal prospector killed . On May 12, the Federal Prosecutor’s Office filed a request for an injunction for the Union to deploy police or military troops to Palimiú.

The Yanomami are in the middle of the route used by miners for illegal exploitation in the forest, where a sanitary barrier was installed to contain Covid-19’s advances in the TI. Since then, the Palimiú community has been the target of gunshots and bombs by criminals. The attacks have already resulted in the death of two Yanomami children, one aged 1 and the other aged 5, as well as other injuries.

Authorization for the use of the National Force in the community takes place almost a month after the reports of the attacks. At the end of May, Minister Luís Roberto Barroso, of the Federal Supreme Court, had already determined that the government take measures to protect the Yanomami Land.

IN BRASILE AUTORIZZATA ‘FORZA NAZIONALE’ NELLE TERRE DEI NATIVI YANOMAMI

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – In Brasile il ministero della Giustizia ha autorizzato l’impiego dalla Força Nacional de Segurança Pública per 90 giorni nel territorio del popolo nativo degli yanomami, in una zona dell’Amazzonia situata nello Stato settentrionale di Roraima, a fronte di una escalation di violenze registrate a partire da maggio. Il provvedimento è stato firmato dal ministro della Giustizia, Anderson Torres, ed è stato pubblicato in settimana sulla Gazzetta ufficiale. La misura implica l’utilizzo della Força Nacional in appoggio alla Fundação Nacional do Índio (Funai), organizzazione del governo brasiliano che si occupa della tutela dei popoli originari, in servizi “imprescindibili per il mantenimento dell’ordine pubblico e la protezione dell’incolumità delle persone e del patrimonio”.

La sede dell’operazione è stata fissata nella città di Boa Vista, la capitale di Roraima. Stando al Conselho Indigenista Missionário Norte 1, a marzo l’associazione di rappresentanza degli yanomami Hutukara ha denunciato uno scontro a fuoco tra minatori d’oro illegali, i “garimpeiros”, ed esponenti della comunità indigena helepi. L’incidente è avvenuto nella regione del fiume Uraricoera e si è concluso con l’uccisione di uno dei cercatori d’oro. Sabato scorso invece la Procura federale ha presentato una richiesta di ingiunzione affinché il governo dislochi truppe di polizia o militari nel territorio della comunità palimiú. Gli yanomami risiedono in una zona che si trova lungo la strada impiegata dai cercatori d’oro per le esplorazioni illegali nella foresta.

GOVERNO AUTORIZA USO DE FORÇA NACIONAL EM TERRA INDÍGENA YANOMAMI

Por João Marcelo

SAO PAOLO- O Ministério da Justiça autorizou nesta segunda-feira, dia 14, o emprego da Força Nacional de Segurança Pública por 90 dias na terra indígena yanomami, em Roraima, alvo de uma escalada de conflitos violentos desde maio. A autorização, assinada pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, foi publicada no “Diário Oficial da União” e permite o uso da Força Nacional em apoio à Funai (Fundação Nacional do Índio) em atividades e serviços “imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”.

A operação terá como sede a cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima De acordo com o histórico jurídico do CIMI Norte 1 (Conselho Indigenista Missionário), em março a associação Yanomami, Hutukara, denunciou um conflito armado envolvendo garimpeiros contra a comunidade indígena Helepi, na região do rio Uraricoera, com o resultado de um garimpeiro morto. No dia 12 de maio o Ministério Público Federal entrou com pedido de Liminar para que a União destaque tropa policial ou militar para Palimiú. Os Yanomamis estão no meio da rota utilizada pelos garimpeiros para exploração ilegal na floresta. Uma barreira sanitária foi instalada para conter os avanços da Covid-19 na Terra Indigena. Desde então, a comunidade Palimiú tem sido alvo de ataques por parte dos garimpeiros ilegais. Os ataques já resultaram na morte de duas crianças Yanomamis, uma de 1 e outra de 5 anos, além de outros feridos A autorização do uso da Força Nacional na comunidade acontece quase um mês após as denúncias dos ataques. No fim de maio, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, já havia determinado que o governo tomasse medidas para proteger a Terra Yanomami.