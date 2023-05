Nel Ravennate i fiumi fanno paura: “Salite ai piani alti”

RAVENNA – I livelli dei fiumi Savio, Ronco, e Montone che stanno salendo nei territori di Cesena e Forlì spaventano il ravennate e il presidente della Provincia, Michele De Pascale, preoccupato, in una serie di aggiornamenti avvisa la popolazione di alcune zone di salire al primo piano e, nel caso non si possa farlo, a prepararsi a una eventuale evacuazione. “Non siamo davanti a una evacuazione ma a una possibilità che viene fornita a chi non può recarsi al primo piano e vuole sentirsi maggiormente sicuro”, precisa poi De Pascale.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Allagamenti e frane: l’Emilia-Romagna investita dal maltempo. A Riccione allagato il pronto soccorso

La raccomandazione principale agli abitanti di San Marco e Borgo Montone, case sparse comprese è dunque recarsi al primo piano e prestare la massima attenzione. Stessa cosa per gli abitanti di Matellica e Castiglione di Ravenna e di Borgo Sisa. “Per chi non si trovasse nella condizione di una pronta e veloce evacuazione, per chi non avesse la possibilità di andare al primo piano e volesse sentirsi in una condizione di maggiore sicurezza”, sono pronte la palestra di via Cassino 71 a Ravenna, la scuola di San Pietro in Campiano, in viale 2 giugno 1946 numero 2, che sono allestite come primi centri di Protezione civile. In tutti i paesi coinvolti e nei centri di protezione civile ci saranno un coordinatore, due assistenti sociali, un tecnico dell’edilizia pubblica e un componente della giunta comunale, conclude De Pascale.

LEGGI ANCHE: Nelle Marche esonda il torrente Genica e si teme per il Misa, prolungata l’allerta meteo