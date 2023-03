Amore finito per Elisabetta Canalis: arriva il divorzio dal marito Brian Perri

ROMA – Come spesso accade, profetici sono stati i social. Diminuiscono i post insieme, niente più stories, comincia qualche pettegolezzo a correre tra i fan e, alla fine, il sospetto diventa notizia: la coppia è scoppiata. Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri starebbero divorziando.

LA COPPIA CANALIS-PERRI

Elisabetta Canalis, la più famosa tra le veline, aveva fatto sognare tutti con la sua love story con il sex symbol George Clooney, durata un paio d’anni. Nel 2011 tutto finisce, ma l’ex velina nata a Sassari nel 1978, non lascia gli Stati Uniti e ricompare sulla scena rosa con un nuovo amore. È Brian Perri, chirurgo statunitense undici anni più grande di lei. Belli e famosi, dopo il matrimonio ad Alghero i due hanno una bambina nata nel 2015, Skyler Eva.

IL SILENZIO SOCIAL

Molto attiva su Instagram, Elisabetta Canalis – che, nel frattempo, ha condotto ‘Vite da copertina’ su Tv8 ed è stata protagonista di campagne pubblicitari di marchi famosi- racconta la sua vita con scatti amatissimi dai fan. Da diverso tempo mostra anche la figlia, un tempo tenuta lontana dai riflettori. E Brian Perri? L’ultima volta compare quasi sette mesi fa. Per la precisione, il 27 agosto del 2022, in un post in cui la famiglia è immortalata durante una vacanza in Nevada. Poi scompare.

LA PASSIONE DI ELISABETTA CANALIS PER LA KICK-BOXING

Nel frattempo, Canalis finisce sulle cronache per la sua nuova passione sportiva, quella per la kick-boxing. A giugno 2022 diventa campionessa, in Italia: batte la giovanissima bolognese (21 anni) Rachele Muratori, durante l’evento The Night of Kick and Punch 12 nella Reggia di Venaria Reale a Torino. Viene celebrata sui giornali e in tv. Il gossip si infila anche in questo ambito. È dell’1 marzo il servizio fotografico del settimanale scandalistico ‘Chi’ che immortala Elisabetta Canalis insieme al campione kick-boxer Georgian Cimpeanu, insieme a Milano durante la fashion week. Sarà un nuovo amore? Chissà.

LA VITA NEGLI STATI UNITI

I fan italiani non dovrebbero rivedere a breve sul suolo patrio la loro beniamina, però. A quanto riportano le cronache, Elisabetta Canalis resterà a vivere a Los Angeles.