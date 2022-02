Consulta: “Ammissibili quattro referendum sulla giustizia”

ROMA – La Corte costituzionale ha proseguito oggi in Camera di consiglio l’esame sull’ammissibilità dei referendum cominciato ieri. In attesa del deposito delle sentenze, previsto nei prossimi giorni, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha finora ritenuto ammissibili i seguenti quesiti referendari. Al vaglio ancora altri due quesiti sulla giustizia e quello sulla cannabis, mentre ieri la Consulta ha giudicato inammissibile il quesito referendario sull’eutanasia.

I REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità.

Limitazione delle misure cautelari.

Separazione delle funzioni dei magistrati.

Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM.

I suddetti quesiti sono stati ritenuti ammissibili perché le rispettive richieste non rientrano in alcuna delle ipotesi per le quali l’ordinamento costituzionale esclude il ricorso all’istituto referendario. I lavori della Corte proseguono con l’esame dei rimanenti quesiti referendari.

SALVINI: “PRIMI 4 REFERENDUM AMMISSIBILI, VITTORIA”

“Primi quattro Referendum sulla Giustizia dichiarati ammissibili e presto sottoposti a voto popolare: vittoria!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini, leader della Lega.