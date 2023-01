Al Gf Vip rapporti tormentati e liti tra amici: le anticipazioni della puntata di lunedì 16 gennaio

ROMA – Lunedì 16 gennaio in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il padrone di casa Alfonso Signorini, con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e il contributo della donna dei social Giulia Salemi, è pronto a dare vita a un’altra puntata ricca di colpi di scena.

I CONCORRENTI IN MONINATION

Nella puntata di oggi, tre vippone sono a rischio eliminazione: si tratta di Nikita Pelizon, Dana Saber e Nicole Murgia. Stando ai sondaggi del web, solo la prima può considerarsi parzialmente tranquilla: Pelizon sembra esser la preferita del pubblico. Chi sembra più in pericolo è invece Dana Saber, che dal giorno del suo ingresso nella casa ha già avuto parecchi scontri con gli altri inquilini.

IL RAPPORTO TRA ORIANA E DANIELE

A tenere banco in questi giorni è l’altalenante rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: i due sono spesso vicini, c’è già scappato più di un bacio, ma non mancano le discussioni. L’influencer venezuelana, per sua stessa ammissione, sembrava puntare a una relazione non impegnativa, e per questo l’ex tronista è sempre parso molto cauto: “A questo gioco ci giochi da sola. Se tu sei obiettiva e ti metti dalla mia parte capiresti che faccio bene a non fidarmi”, le ha detto qualche giorno fa. Un faccia a faccia molto duro, durante il quale Oriana è scoppiata in lacrime.

DANIELE FA LITIGARE NICOLE E ORIANA

L’intimità tra Marzoli e Dal Moro ha provocato una reazione in Nicole Murgia, che ha scoperto dei baci e ha accusato l’amica Oriana di non essere stata corretta nei suoi confronti. Pur negando che il motivo sia la gelosia, Murgia ha affrontato la venezuelana: “Ho scoperto che vi siete baciati. I rapporti di amicizia non funzionano così. Io sono sempre stata corretta con te, ci eravamo dette di essere sempre sincere e ora sto mettendo in dubbio il nostro rapporto”.

Da parte sua, Oriana ha ammesso di aver tenuto nascosto il bacio a Nicole perché “sapevo che non avresti reagito bene, visto che ti piace Daniele. Non volevo farti soffrire. Ma noi due non siamo amiche del cuore, ci conosciamo da tre settimane“, ha sottolineato Marzoli con una punta di cattiveria.

IL RITORNO DI SPINALBESE

A scompigliare le carte, nonostante molte situazioni siano già particolarmente ingarbugliate, potrebbe essere poi il ritorno nella casa di Antonino Spinalbese, accolto con grande entusiasmo dai vipponi dopo l’uscita temporanea per motivi di salute. Il rientro dell’hair stylist, ex di Belen Rodriguez, era particolarmente atteso da Giaele De Donà. Dopo essere tornato nella casa, Antonino ha baciato e abbracciato tutti, anche Nikita con cui non ha mai avuto un buon feeling.

NIKITA, LUCA E IL POSSIBILE ARRIVO DELL’EX

Da monitorare attentamente anche gli sviluppi del rapporto tra la stessa Nikita e Luca Onestini. Tra i due sono spesso volate parole grosse, ma lei non ha mai nascosto di non essere indifferente al fascino dell’ex tronista. L’ultima puntata del tormentato rapporto è andata in scena in cucina: lui ha messo la sua mano sopra quella di lei, che ha subito tirato indietro la sua ed è apparsa molto turbata. In più, stasera Nikita potrebbe ricevere la visita dell’ex Valerio Tremiterra. Insomma, per Pelizon si preannuncia una serata di forti emozioni.