ROMA – Dopo oltre due settimane Antonino Spinalbese è rientrato nella Casa del Grande Fratello Vip. L’hair stylist, che nel reality ha fatto battere più di un cuore (partendo da Ginevra Lamborghini, passando per Giaele De Donà, per arrivare a Oriana Marzoli con la quale ha avuto una hot story terminata male), era stato costretto ad abbandonare momentaneamente la casa per problemi di salute.

Ieri finalmente l’atteso ritorno. I concorrenti improvvisamente ‘sono stati freezati’ e, nella sorpresa generale, hanno iniziato a guardarsi intorno, mentre, immobilizzati, si chiedevano cosa stesse succedendo. Antonino nel frattempo ha varcato la porta rossa e, entrato nella casa, ha approfittato del blocco dei coinquilini per salutarli dispensando baci a tutti. Quando è arrivato l’atteso “Stop Freeze”, i compagni sono corsi ad abbracciarlo e a far festa.

