Tg Politico Parlamentare, edizione del 15 dicembre 2022

MELONI: FARE PIENA LUCE SU QATARGATE

“Fare piena luce sul Qatargate, e senza sconti”. La premier Giorgia Meloni interviene sullo scandalo delle mazzette che coinvolge molti deputati del Parlamento europeo. Secondo la presidente del Consiglio si tratta di “uno scenario dai contorni devastanti”, le notizie raccontano qualcosa di inimmaginabile, prosegue, perciò “ci deve essere una reazione, bisogna andare fino in fondo, perché ne va della credibilità dell’Europa”, annuncia Meloni. Intanto, con il via libera di Bruxelles alla manovra, la premier si appella a Camera e Senato auspicando un’approvazione rapida del provvedimento.

ENERGIA, L’ALLARME DI MACRON-MELONI SUL PIANO USA

Dopo l’allarme del governo italiano sul piano americano di incentivi fiscali per i veicoli elettrici, arriva anche il richiamo del presidente francese Emmanuel Macron. “Ci vuole una risposta europea alle misure anti inflazione degli Stati Uniti, dobbiamo reagire con forza e dobbiamo farlo per avere una competizione equa”, dice l’inquilino dell’Eliseo a margine del Consiglio europeo. Servono aiuti a livello nazionale ed europeo, aggiunge il presidente della Francia. Macron e Meloni sono preoccupati dei potenziali effetti distorsivi del piano di Biden; infatti, le industrie europee rischiano di trovarsi a competere con delle imprese sussidiate da sostanziosi aiuti statali.

MANOVRA, CNA: PRIORITÀ ENERGIA E SUPERBONUS

La Cna premia le imprese innovative: “Investiamo su chi porta un reale cambiamento all’Italia”, spiega Marco Vicentini, presidente dei giovani imprenditori, a margine della sesta edizione del concorso ‘Cambiamenti’. La confederazione punta ad accompagnare le aziende nel futuro, ma chiede al governo di affrontare subito due priorità: l’energia e il Superbonus. Secondo il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, occorre risolvere il problema dei costi energetici alla radice, con un intervento europeo. Poi, c’è il tema che riguarda il Superbonus: “Ci sono migliaia di imprese con crediti incagliati- ricorda- se non le aiutiamo andranno in difficoltà”.

COVID, FUORI DALL’ISOLAMENTO SENZA TAMPONE

Colpo di spugna sulle regole Covid. Con una raffica di emendamenti al decreto Rave la maggioranza ammorbidisce le restrizioni che erano ancora in vigore per contenere la pandemia. La prima misura prevede che l’isolamento delle persone contagiate – che dura 5 giorni – si concluderà senza fare un tampone. Poi, le multe da 100 euro per gli over 50, il personale sanitario e le forze dell’ordine non in regola con le vaccinazioni, sono sospese fino al 30 giugno dell’anno prossimo. E infine non ci sarà più bisogno del Green Pass per entrare negli ospedali, l’ultimo luogo in cui era rimasto l’obbligo del certificato.

