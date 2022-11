Novità di Finrent, società leader nel noleggio a lungo termine

ROMA – Giovanni Spera, fondatore di Finrent e conoscitore di lunga esperienza nel mondo del noleggio auto lungo termine, ci conferma che l’azienda ha importanti novità da comunicare.

I cambiamenti in atto riguardano tanto la gamma di servizi offerti quanto le opportunità di lavoro e formazione che Finrent offre a tutti coloro che hanno voglia di mettersi in gioco in un mercato in fortissima crescita come quello del noleggio lungo termine.

NOLEGGIO AUTO 12 MESI, LA FORMULA SI FA ANCORA PIÙ SENSIBILE

La prima novità riguarda il noleggio auto 12 mesi, l’innovativa proposta di noleggio auto annuale.

Finrent ha scelto di dedicare un’offerta ad hoc a tutti coloro che non sono ancora sicuri della convenienza del noleggio a lungo termine o a chi ha bisogno dell’auto solo per un anno.

Il noleggio auto 12 mesi è una formula ancora più flessibile alla quale è possibile accedere solo tramite alcune vetture selezionate.

In sostanza, si tratta di proposte a 48 mesi ma per le quali è possibile recedere liberamente dal contratto, dal 12esimo al 24esimo mese, senza pagare alcuna penale.

In quel periodo è possibile scegliere deliberatamente se restituire il mezzo oppure portare il contratto a scadenza. Insomma, il noleggio a lungo termine di Finrent si adatta davvero a qualsiasi necessità!

AFFILIAZIONE E FRANCHISING: PER CHI VUOLE ENTRARE A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA FINRENT…

Finrent ha qualcosa di importante da dire anche a tutti i privati, gli imprenditori o i liberi professionisti che desiderano mettersi in gioco nel mondo del noleggio auto.

È ormai noto che il noleggio lungo termine stia attraversando una fase di forte crescita che l’ha portato, ad oggi, a detenere quasi il 25% della quota di mercato delle autovetture, abbiamo parlato della formula NLT anche nel nostro articolo sul mercato auto post pandemia.

Per questa ragione, moltissimi professionisti, imprenditori o privati senza partita Iva sono attratti dall’idea di intraprendere un proprio percorso nel settore. Tuttavia, le barriere all’ingresso, e la complessità della formula del NLT, rendono spesso difficile iniziare un’attività che sia profittevole e organizzata in maniera fluida e strutturata.

Proprio con lo scopo di rendere più semplice l’ingresso a questi potenziali nuovi attori, Finrent propone diverse forme di affiliazione.

È infatti possibile scegliere se entrare a far parte del team di Finrent come collaboratore vero e proprio o come semplice segnalatore.

L’obiettivo è adattarsi al meglio alle più disparate disponibilità di tempo e prospettive di chiunque voglia fare del noleggio lungo termine la propria attività primaria, o voglia integrarlo al pacchetto di servizi già offerti.

In ogni caso verrà garantito il supporto continuo e la massima attenzione di una solida struttura dall’esperienza più che ventennale.

Si tratta di alternative che si adattano alle esigenze di chiunque, a prescindere dal tempo e dalle energie che si vogliono dedicare a questa nuova sfida.

Infatti, le formule di affiliazione di Finrent si adattano a coloro che vogliono fare del noleggio auto lungo termine il loro primo impiego ma anche ai professionisti e agli imprenditori che vogliono integrare il noleggio lungo termine nel proprio portafoglio di servizi offerti.

Dopo le proposte di affiliazione, forte dell’esperienza acquisita in 25 anni di attività, Finrent ha dato vita anche a un progetto di franchising noleggio lungo termine.

Col franchising Finrent è possibile intraprendere un’attività imprenditoriale stimolante o ampliare il ventaglio di servizi offerti.

Sfruttando la forte popolarità di un’azienda storica del settore è possibile diventare un punto di riferimento per il noleggio a lungo termine sul proprio territorio.

I vantaggi del franchising noleggio lungo termine di Finrent sono tanti:

Assistenza e supporto commerciale e operativo continui.

Utilizzo gratuito di sistemi informatici avanzati.

Gestione in esclusiva del proprio territorio.

Formazione continua grazie anche all’innovativa e unica nel settore Finrent Academy.

Possibilità di collaborare con un’azienda solida e acquisirne know-how e metodi.

… E FINRENT ACADEMY: UN PROGETTO AZIENDALE UNICO NEL SETTORE

Quello del consulente di noleggio lungo termine non è un lavoro semplice e Finrent lo sa bene.

È proprio per questo che l’azienda ha scelto di dare vita a Finrent Academy, un progetto di formazione e inserimento aziendale che ha lo scopo di garantire ai partecipanti le competenze e la formazione necessarie per diventare professionisti affermati nel mondo del noleggio.

Finrent Academy nasce grazie alla collaborazione con il dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università Federico II.

Il fine più intimo di Finrent Academy è creare opportunità sul territorio valorizzando le persone e le loro competenze.

Ciascun corso, totalmente gratuito e dalla durata che oscilla tra le 10 e le 15 mezze giornate, si svolge presso la nostra sede operativa principale e si compone di: ? Lezioni frontali ? Esercitazioni pratiche ? Casi studio L’obiettivo è l’inserimento in organico, la collaborazione o la partnership con i partecipanti.

Il corso è completamente gratuito ed è possibile accedervi previo un colloquio di selezione presso la sede delle attività formative.

Grazie a Finrent Academy sarà possibile prendere parte alle attività formative in aula incentrate su:

tutte le soft skills utili per un professionista del noleggio auto;

l’utilizzo pratico degli strumenti digitali di lavoro quotidiani;

tutti gli aspetti tecnici e specifici relativi al noleggio a lungo termine.

Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un attestato rilasciato da Finrent e dal DEMI della Federico II e avrà la possibilità, qualora lo desiderasse, di entrare a far parte della squadra dell’azienda nella forma di collaborazione che meglio si adatti alle proprie esigenze.

Le attività si rivolgono principalmente a giovani studenti, laureandi e neolaureati che hanno disponibilità di tempo e impegni diversi e preferiscono forme di collaborazione diverse.

Infatti, Finrent Academy si pone come il ponte che mancava tra il mondo accademico e quello professionale per tutti i giovani provenienti da background diversi ma accomunati dall’intraprendenza e motivazione necessarie a mettersi in gioco nel mondo del lavoro.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it