Tg Lazio, edizione del 7 ottobre 2021

COMUNALI, GUALTIERI: CONTENTO CHE CALENDA MI SOSTENGA

“Sono contento che Calenda mi voterà e mi sostenga”. Lo ha detto oggi il candidato sindaco di centrosinistra, Roberto Gualtieri, ribadendo però che “gli apparentamenti non sono stati richiesti né dal Movimento 5 stelle né da Calenda”. Gualtieri, che questa mattina è intervenuto al convegno dedicato al quarantennale della morte dell’ex sindaco di Roma Petroselli, ha annunciato che una delle prime delibere che adotterà “sarà quella per rendere utilizzabile il bonus 110 per cento per le case del Comune di Roma”.

COMUNALI, MICHETTI REPLICA A CALENDA E DOMANI VEDE RAGGI

“Calenda fa il suo gioco, ma il mio profilo è quello della competenza e ho un programma di grande rilievo”. Con queste parole il candidato sindaco di centrodestra, Enrico Michetti, ha replicato a Carlo Calenda che lo aveva definito “impreparato e senza un programma”. Michetti ha poi assicurato che incontrerà Calenda, ma intanto domattina in Campidoglio è previsto l’incontro con la sindaca uscente, Virginia Raggi.

ROMA, CODE FINO A 7 CHILOMETRI NEL TRATTO URBANO DELLA A24

Mattinata di disagi alla circolazione sulla Tangenziale Est, con code fino a sette chilometri nel tratto urbano della A24 da Settecamini in entrata a Roma. La causa è stato un incidente avvenuto fra l’incrocio dell’uscita A24 e quello di via Nomentana in direzione piazzale degli Eroi, nella nuova circonvallazione interna. Auto ferme anche tra via dei Campi Sportivi e Batteria Nomentana in direzione San Giovanni.

CINEMA, OMAGGIO AD ATTORE APRE STAGIONE CINEMA TROISI

Non poteva che essere un omaggio a Massimo Troisi ad aprire la stagione delle rassegne promosse dal Cinema Troisi, in continuità con il lavoro svolto nell’ultimo decennio dall’associazione Piccolo America: dal 9 ottobre al 4 dicembre, ogni sabato mattina alle ore 11, l’appuntamento è con 9 titoli del grande interprete, uno degli artisti più amati e rimpianti della storia del cinema italiano. A inaugurare l’omaggio la proiezione, a quarant’anni dall’uscita nelle sale, di ‘Ricomincio da tre’, il film che nel 1981 rivelò il suo talento.