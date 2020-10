Tg Lazio, edizione del 15 ottobre 2020

CORONAVIRUS, REGIONE LAZIO: TAMPONI MOLECOLARI ANCHE DAI PRIVATI

Nel Lazio i laboratori d’analisi privati potranno effettuare, oltre ai test rapidi antigenici, anche il tampone molecolare per la ricerca del Covid. A prevederlo un accordo siglato tra la Regione Lazio e le associazioni di categoria Aiop, Anisap, Federlazio e Unindustria. L’obiettivo è di limitare le lunghe file nei drive-in. Secondo la procedura concordata, il tampone rapido sarà utilizzato come primo screening dei casi sospetti. Chi risulterà positivo potrà effettuare subito il tampone molecolare. Il costo sarà sempre quello calmierato di 22 euro, senza maggiorazioni in caso di secondo tampone.

FARMACIE ANCORA SENZA VACCINO ANTINFLUENZALE: SI PARTE DOMANI

I cittadini tra i 18 e i 59 anni che pensavano di poter acquistare da oggi, nelle farmacie di Roma e del Lazio, il vaccino antinfluenzale, dovranno attendere domani. “I grossisti stanno rifornendo le Asl- ha spiegato il neo presidente di Federfarma Roma, Andrea Cicconetti- Ci siamo presi un giorno in più per evitare sacche di indisponibilità in alcune zone”. Cambia anche la modalità di acquisto. Quest’anno è infatti necessario essere in possesso di una ricetta rossa o dematerializzata da presentare in farmacia, la quale farà partire l’ordine di prenotazione all’Asl che nel giro di mezza giornata consegnerà il vaccino. “E’ importante prenotare velocemente” ha sottolineato Cicconetti.

TRASPORTI, RIUNIONE DE MICHELI-RAGGI: METRO C SARÀ COMMISSARIATA

La Metro C di Roma sarà commissariata “per abbreviare i tempi di completamento dell’opera”. È quanto emerso dalla riunione di ieri sera tra la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Da tempo il Campidoglio aveva avanzato formale richiesta di una figura terza con poteri straordinari per accelerare l’iter di costruzione dell’opera pubblica. Si tratterà di un profilo tecnico di alto livello. Per quanto riguarda lo stato dei lavori, ad oggi le talpe hanno concluso gli scavi nel tratto compreso tra via dei Fori Imperiali e piazza Venezia. Secondo stime del Campidoglio, entro il Giubileo del 2025 la fermata C di Colosseo dovrebbe essere ultimata.

ROMA, POLIZIA SMANTELLA BANDA USURAI: SEI MISURE CAUTELARI

“Strozzavano” i commercianti indebitati dei quartieri Portuense, Marconi e Trastevere, e se qualcuno non pagava veniva sequestrato e minacciato con pistole e mazze dall’uomo più violento del gruppo, un insospettabile conducente di scuolabus di Roma. E’ il sistema di usurai scoperto e smantellato dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma, che hanno eseguito sei misure cautelari dopo aver individuato e ricostruito le vicende crimininali della banda che elargiva prestiti a interessi usurari a diversi piccoli imprenditori della zona sud-orientale della Capitale. Una banda che sfruttava anche le difficoltà economiche causate durante il lockdown.

DOMANI A ROMA INCONTRO STREAMING PER PREVENZIONE VISIVA BAMBINI

Arriva domani a Roma ‘Incontriamo l’Oculista’: il ciclo di incontri in streaming della Fondazione Salmoiraghi & Viganò. L’appuntamento è alle 12 e sarà dedicato alla prevenzione visiva nei bambini. Il dottor Andrea Piantanida parlerà di come garantire la salute visiva dei più piccoli con il supporto di alcuni specialisti dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. In particolare si spiegherà quando far sottoporre i propri figli alla visita oculistica.