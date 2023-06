VIDEO | Vetri oscurati e telecamere, scoperta una centrale di spaccio a Siracusa

PALERMO – Nuovo blitz antidroga a Siracusa. Una porta con i vetri oscurati e un sistema di telecamere per tenere sotto controllo la zona e verificare che si avvicinassero soltanto gli acquirenti, non le forze dell’ordine. Quella scoperta e bloccata dai carabinieri del Comando provinciale è una vera e propria centrale dello spaccio nel capoluogo aretuseo, nella zona di viale Ermocrate.

Siracusa, vigili del fuoco e carabinieri in azione

LA CENTRALE DELLO SPACCIO DI DROGA

Il blitz ha portato al sequestro di tre chili di droga (cocaina, crack e hashish) e 143mila euro in contanti. Trovati e sequestrati anche due fucili calibro 12, di cui uno con matricola abrasa. Scattati anche due arresti: un uomo e una donna. A difesa dello spaccio erano stati messi in piedi un sistema di videosorveglianza e una porta d’ingresso con una feritoia (per permettere il passaggio delle dosi) e dei vetri oscurati. A dimostrazione dell’elevata operatività degli spacciatori, all’interno di un’abitazione i carabinieri hanno trovato anche due macchine contasoldi.

L’ALLARME DEI CARABINIERI SUL TRAFFICO DI DROGA

Dal 2020 a oggi, nella sola città di Siracusa, i carabinieri hanno sequestrato oltre dieci chili di cocaina, per un valore complessivo di circa un milione di euro. “Il traffico di droga è l’attività criminale di maggiore interesse a Siracusa”, sostengono i militari.