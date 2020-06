Tg Lazio, edizione del 15 giugno 2020

NEL LAZIO 160 POSITIVI AL COVID-19 DOPO 108MILA TEST SIEROLOGICI

Centosessanta positivi asintomatici al Covid-19 sono stati finora scoperti nel Lazio grazie all’indagine epidemiologica di sieroprevalenza disposta dalla Regione, di cui e’ stata presentata oggi la prima parte nel corso di una conferenza stampa con il governatore. La circolazione del virus nella nostra regione è del 3 per cento. “Questi dati cosi’ bassi di positivita’ al test significano che avremo tra il 96 e il 98% di cittadini del Lazio che resta vulnerabile al Coronavirus- ha commentato Zingaretti- Dunque riprendiamo la vita ma con le dovute accortezze perché non è il sole o il lasciarci alle spalle il periodo piu’ brutto che puo’ farci dire che la crisi e’ scongiurata”.

ROMA, GIA’ 18 MILA PRENOTAZIONI PER MOSTRA SU ALBERTO SORDI

A tre mesi dal 16 settembre, data della sua inaugurazione, sono già 18.000 le prenotazioni arrivate per visitare la mostra dedicata ad Alberto Sordi, pensata in occasione dei 100 anni dalla sua nascita, nella storica villa a Caracalla dove l’attore ha vissuto per cinquant’anni. L’evento è stato presentato oggi in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi, alla presenza di attori e registi. “Sordi è stato un attore straordinario che ha saputo descrivere Roma e i romani in modo pungente, ironico e malinconico- ha detto Raggi- Per questo gli uffici stanno lavorando per intitolare la piazza antistante alla sua villa a suo nome”.

ROMA, NEL I MUNICIPIO RIAPRONO CENTRI ESTIVI

I primi centri estivi di Roma sono aperti e funzionanti da questa mattina. Sono stati inaugurati nel I Municipio e il taglio del nastro e’ avvenuto all’asilo nido “Il Maggiolino” alla presenza della viceministra e sottosegretaria all’Istruzione, Anna Ascani, e della presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi. Ad essere aperti, nello specifico, sono 44 centri di cui 16 centri estivi per l’infanzia, 14 centri estivi elementari, 8 centri estivi nidi e 6 centri estivi ludoteche e poli multiculturali. In totale il I Municipio mette a disposizione 1.600 posti di cui 100 gratuiti per bambini segnalati dai servizi sociali. “Finalmente restituiamo ai nostri bambini il loro diritto alla socialità” ha commentato Ascani.

ROMA, DA DOMANI A PALAZZO ESPOSIZIONI ‘WORLD PRESS PHOTO 2020’

Prende il via da domani fino al 2 agosto, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, la mostra “World Press Photo 2020′. La rassegna, promossa da Roma Capitale, presenta in anteprima nazionale le 139 foto finaliste del concorso internazionale di fotogiornalismo, che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti. La 63esima edizione del premio è stata vinta dal giapponese Yasuyoshi Chiba con la foto che ritrae un giovane illuminato dai telefoni cellulari dei suoi compagni durante un blackout a Khartum, mentre recita poesie durante una manifestazione di protesta in Sudan. I visitatori potranno ammirare anche una selezione delle foto iconiche che hanno vinto il premio ‘Foto dell’anno’ dal 1955 a oggi.