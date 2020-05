De Luca: “Inversione di ruoli, al Nord ‘ammuina’ e al Sud rigore”

NAPOLI – “La fase che abbiamo di fronte e’ la piu’ difficile. Nella fase 1 chiudere tutto era una grande sofferenza, ma rappresentava la decisione piu’ semplice da prendere. La fase 2 e’ molto piu’ complicata. Stiamo assistendo a una inversione di ruoli, con l’ammuina al Nord e il rigore al Sud”. Cosi’ il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. “Quando il governo dice che lascera’ piu’ margine di decisione alle Regioni e piu’ flessibilita’ – aggiunge – dice una stupidaggine. Se non blocchiamo la mobilita’ tra le Regioni, il contagio rischia di esplodere in tutta Italia. Se perdiamo il controllo in Campania ci avviamo verso un’ecatombe”.