Basilicata arancione ma valuta la chiusura delle scuole fino a Pasqua

POTENZA – La Regione Basilicata sta valutando in queste ore la possibilità di estendere la didattica a distanza fino a dopo Pasqua, nonostante il passaggio in zona arancione a partire da domani 16 marzo. “Apprendiamo che la riunione dell’unità di crisi tenuta ieri mattina non si è chiusa con una indicazione definitiva sul problema scuole – scrive su Facebook il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli -. Sembrerebbe che al fine di verificare l’opportunità di prolungare la dad fino a dopo Pasqua, la riunione sia stata sospesa per un approfondimento sui dati da parte del direttore del dipartimento Salute”, Ernesto Esposito.



Il presidente Vito Bardi a quel punto avrebbe sospeso l’incontro per riprenderlo nel pomeriggio di ieri. Cifarelli riferisce che successivamente “non c’è stata più alcuna riunione, mentre tutti, genitori, alunni e famiglie intere attendono notizie per organizzare le proprie vite. Intanto i sindaci, in attesa del nulla, vanno in ordine sparso con proprie ordinanze. Più che in zona arancione – conclude il consigliere regionale – la Basilicata mi sembra in fuori gioco”.