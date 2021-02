Zingaretti apre hub vaccinale all’Auditorium di Roma: “Simbolo di rinascita”

ROMA – “In un momento buio come questo che stiamo vivendo, collocare all’Auditorium, nel cuore della Capitale, la campagna vaccinale è un simbolo di rinascita e riscossa”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha salutato così l‘inaugurazione di uno dei sei hub vaccinali nel territorio regionale.

Il nuovo sito, allestito dalla Asl Roma 1 all’interno dell’Auditorium Parco della Musica, dispone di 10 postazioni vaccinali e due dedicate alla preparazione e diluizione del vaccino e rafforza la rete dei siti vaccinali della ASL Roma 1, rivolgendosi a un bacino di utenza di più Municipi. Al taglio del nastro, oltre a Zingaretti, erano presenti anche l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, il presidente Fondazione Musica per Roma, Claudia Mazzola, il presidente-sovrintendente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Michele dall’Ongaro, il presidente del Municipio II, Francesca Del Bello, Daniele Pitteri, amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma e il direttore generale della Asl Roma 1, Angelo Tanese.

“Riportare qui le persone a vaccinarsi, e probabilmente tanti di quegli anziani che sono venuti qui ad ascoltare un concerto, è anche un po’ un simbolo di una battaglia che abbiamo preso e che vogliamo vincere– ha spiegato Zingaretti- Grazie quindi all’Auditorium, perché questa scelta di collocare i centri vaccinali nei luoghi simbolo della città, è anche un modo di dire che ci stiamo riprendendo la vita e il territorio“.



È stato allestito uno spazio di di 750 mq, in cui è stato organizzato un percorso agevole e guidato alla vaccinazione per la popolazione over 80. L’intero processo di anamnesi e raccolta del consenso informato è digitalizzato e reso così più rapido e sicuro e tutti gli aspetti logistici e strutturali sono stati curati per una somministrazione del vaccino confortevole e in piena sicurezza. “L’Italia in questo momento ha bisogno di cose semplici da dire ma complesse da realizzare: fermare la pandemia e salvare vite umane, riaccendere i motori dell’economia e creare lavoro ed evitare un dosastro sociale. Questi obiettivi passano per il successo della campagna vaccinale. Per questo motivo tutte e tutti ora dobbiamo essere impegnati per questo obiettivo strategico e noi stiamo facendo la nostra parte- ha aggiunto Zingaretti- Nel Lazio stiamo aprendo sei grandi hub vaccinali. Il primo è stato all’aeroporto di Fiumicino, oggi all’Auditorium Parco della Musica a Roma, nel pomeriggio di oggi a Tor Cervara, poi la Nuvola di Fuksas, oltre i cento piccoli centri sparsi per il territorio”.



Attualmente “sono circa 290mila i vaccinati nel Lazio e 113mila coloro che hanno già fatto la seconda dose- ha continuato Zingaretti- il 18 inizierà la campagna vaccinale per gli operatori della scuola, quindi le forze di sicurezza e il mondo della formazione, ovviamente legato alla quantità di dosi di vaccino che verranno fornite alla regione Lazio”. Il dg dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, ha sottolineato che all’interno della location dell’Auditorium “è stato anche allestito un percorso espositivo in collaborazione con il Museo Arti Sanitarie Ospedale Incurabili di Napoli dal titolo ‘Con cura, con amore, con rigore. Viaggio nella storia dei vaccini’. Il centro vaccinale ha somministrato, nella sua giornata di apertura, il vaccino Moderna a 176 persone, con prenotazione effettuata su piattaforma regionale https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome.