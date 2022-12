Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 dicembre 2022

MANOVRA, CRITICHE UE A POS E TETTO CONTANTI

La Commissione europea promuove i conti italiani, ma boccia le misure su Pos e contante. Bruxelles approva la linea prudente sul contenimento della spesa, tuttavia ricorda al centrodestra di non aver portato a termine la riforma del fisco, un impegno che Roma aveva preso per ridurre le imposte sul lavoro e aumentare l’efficienza del sistema tributario. Critiche anche alle norme che consentono i pensionamenti anticipati e lo stralcio delle cartelle esattoriali fino a mille euro. Soddisfatto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che dice: “La manovra è stata giudicata in linea, abbiamo smentito i gufi nazionali- sottolinea- serietà e responsabilità pagano e continueranno a essere alla base di ogni nostra decisione”. Secondo la premier Giorgia Meloni, “la valutazione positiva conferma la bontà del lavoro del governo”.

MELONI: BASTA CON EUROPA DI SERIE A E B

No a un’Europa con Paesi di serie A e altri di serie B. Giorgia Meloni torna a criticare la politica energetica dell’Unione, nel corso del suo intervento in Senato sul Consiglio europeo. Sarebbe “miope”, sottolinea, permettere ai Paesi con uno spazio fiscale di poter risolvere i loro problemi sulla pelle degli altri. La presidente del Consiglio inoltre chiede a Bruxelles pari trattamento sui migranti: Più che parlare di redistribuzione, sostiene, meglio difendere i confini. Sul conflitto in Ucraina, la premier assicura l’invio di armi, e al Movimento 5 stelle chiede ironicamente se pensa di convincere le truppe russe alla ritirata con il reddito di cittadinanza. “Per arrivare ai negoziati di pace- aggiunge- serve un equilibrio di forze sul campo”.

CORRUZIONE, ZANGRILLO: BRUCIATI 34 MLD IN 5 ANNI

La corruzione in Italia è “un’emergenza” che negli ultimi cinque anni ci è costata 34 miliardi. Lo sottolinea il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in occasione della Giornata dei responsabili per la prevenzione organizzata dall’Anac. Il ministro invita a “non abbassare la guardia”, anche alla luce dello scandalo ai vertici dell’Unione europea con il ‘Qatargate’ e in vista delle risorse del Pnrr. “É un treno che passa una volta sola – dice riguardo ai fondi europei – ci sono dentro 200 miliardi da impiegare per la modernizzazione del Paese”. I piani di prevenzione alla corruzione “diventano ora fondamentali”, aggiunge Zangrillo ricordando che la burocrazia in Italia ‘mangia’ il 40% del tempo necessario a un’opera pubblica, e che tra il 2017 e il 2022 le denunce per corruzione sono state 115 mila.

EUROFIGHTER, PILOTA HA EVITATO IMPATTO SULLE CASE

Il capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, originario di Caserta, è morto nell’impatto del suo aereo militare ieri pomeriggio a cinque miglia dall’aeroporto di Trapani Birgi, dove stava rientrando dopo una normale missione di addestramento.

La vittima potrebbe essere rimasta ai comandi del suo caccia Eurofighter fino all’ultimo per evitare l’impatto in zone abitate. Questa è una delle ipotesi della tragedia, su cui farà luce un’inchiesta dell’aeronautica militare alla quale se ne è aggiunta un’altra della procura di Trapani. Si lavorerà nelle prossime ore al recupero della scatola nera che sarà utile per i rilievi degli inquirenti, solo allora sarà più chiara la dinamica dell’incidente.

