Sileri: “Di un’eventuale crisi di Governo me ne infischio”

ROMA – “Me ne infischio completamente e continuo a fare il mio lavoro come vivo. Cioè io vivo pensando che ogni giorno potrebbe essere l’ultimo. Io vivo in maniera intensa e lo vivo fino in fondo”. Così Pierpaolo Sileri, parlamentare del M5S e Vice Ministro per la Salute, ad Agorà Rai Tre, condotto da Luisella Costamagna, alla domanda su cosa ne pensasse di una eventuale crisi di governo.

“Se passiamo un anno, un anno e mezzo e poi scopriamo che meno del 30-40% della popolazione ha fatto il vaccino, una qualche forma di obbligatorietà secondo me sarà necessaria” dichiara Sileri sull’obbligatorietà del vaccino.

LEGGI ANCHE: Covid, Sileri: “Spostamento tra i Comuni? Opzione sconsigliabile”