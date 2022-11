Mattarella sente Macron: “Piena collaborazione in ogni settore”

ROMA – “Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea”. Così una nota del Quirinale.

La nota è stata pubblicata in forma identica anche sul sito dell’Eliseo. Il colloquio arriva dopo le tensioni dei giorni scorsi sul tema dei migranti e lo scontro sull’accoglienza delle persone salvate da Ocean Viking.

