Migranti, Tajani: “Nessun problema con la Francia. I francesi hanno un problema con noi”

ROMA – “Siamo pronti a parlare con i francesi” e “noi non abbiamo nessun problema con la Francia, sono i francesi che hanno un problema con noi”. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri, lo dice a Mezz’ora in più su Rai3.

“Per noi non c’è nulla da ‘riagganciare'” e “non abbiamo rotto né con la Francia né con l’Europa”, ma “abbiamo posto un problema politico“, dice Tajani, “nessuno vuole buttare benzina sul fuoco anzi, noi vogliamo affrontare la questione delle migrazioni“.

“Non so cosa è successo con la Francia, non so perché i francesi abbiamo reagito in questa maniera”, e il confronto con Parigi “mi sembra più un problema di politica interna che un problema con noi”, dice il ministro degli Affari esteri. “Non siamo contro Germania o Francia, abbiamo un problema politico perchè siamo un paese con 7mila km di costa che sono la frontiera meridionale“.

Nello scontro diplomatico tra Francia e Italia “credo si debba chiudere una polemica che non è partita da noi”, rispetto alle sue cause “credo sia problema interno” di Parigi, perché “è casuale che una nave sia andata verso la Francia, non l’abbiamo spinta moi ad andare verso le acque francesi”. Antonio Tajani, ministro degli Affari esteri, lo dice a Mezz’ora in più su Rai3.

ONG NON POSSONO FARE TAXI DEL MARE, NO ITALIA UNICO APPRODO

“Non è scritto da nessuna parte che l’Italia deve essere il posto dove quelli che cercano di attraversare il Mediterraneo e non vi riescono devono essere portati”. Ciò detto, le ONG “non hanno ruolo politico” e “non posso fare i taxi” dei migranti.

RIVEDERE DUBLINO, ITALIA CHIEDERA’ VERIFICHE SU ONG

“Non siamo contro Francia o Germania, anzi, io chiedo più Europa”. Per quel che riguarda le migrazioni “il trattato di Dublino deve essere certamente modernizzato” e “come Italia faremo una proposta per la verifica delle ONG e sul ricollocamento, in base alla popolazione”.

Per Tajani, ribadisce, “serve un trattato” che “innanzitutto deve contenere una regola sulle ONG”, anzi, “la Commissione dovrebbe fare in tempi rapidi un regolamento sulle ONG”.

