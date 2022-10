‘Il Gladiatore’ Russell Crowe in Campidoglio: “Sono al servizio di Roma”

ROMA – “Ho un profondo legame con questa città. Ho sempre apprezzato la generosità e la gentilezza che il popolo di Roma mi ha sempre dimostrato”. Il premio Oscar Russell Crowe è intervenuto così oggi a Roma, in Campidoglio, in occasione della consegna della targa di ambasciatore di Roma nel mondo.

“Io sono sempre un ospite qui. Massimo era un ospite, era un emigrato, un outsider”, ha aggiunto Crowe riferendosi al personaggio di Massimo Decimo Meridio da lui interpretato nel film cult ‘Il Gladiatore’. Crowe ha poi chiesto al sindaco di utilizzare la sua carica perché tutto il popolo di Roma e i suoi ospiti possano avere le stesse opportunità. “Sono al servizio di Roma“, ha concluso l’attore, che qualche mese fa con la famiglia è stato in vacanza nella Capitale e davanti al Colosseo ha realizzato uno scatto diventato virale sui social. “Sono tornato nel mio vecchio ufficio” il commento alla foto che lo vedeva sorridente insieme ai suoi cari.

GUALTIERI: RUSSELL CROWE AMBASCIATORE DELLA CITTÀ NEL MONDO

“Sono davvero onorato di ricevere uno dei più sofisticati attori, protagonisti del cinema e dell’arte e un grande amante di Roma. Gli ho indicato il mio ufficio, e gli ho dato il bentornato nel suo“. ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“Per noi è un piacere averti qui- ha aggiunto- per noi non poteva che essere che un onore dare a Russell un riconoscimento per i suoi film. Uno più bello dell’altro. Ma al primo posto c’è ‘Il gladiatore’, la sua interpretazione di quel dramma appassionato che gli ha valso l’Oscar e ha dato un contribuito per riportare la storia di Roma nei cuori degli appassionati. Siamo debitori a Russell. Ambasciatore di Roma nel mondo. Fai tantissimo per Roma. I romani ti vogliono bene– ha detto ancora rivolto all’attore- Hai fatto tantissimo per Roma e per questo noi ti ringraziamo e ti vogliamo premiare”, ha concluso.

