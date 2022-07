Russell Crowe al Colosseo: “Sono tornato al mio vecchio ufficio”

(Foto dal profilo Twitter di Russell Crowe)

ROMA – Russell Crowe torna ‘gladiatore’, con barba folta e occhiali da sole, davanti al Colosseo. “Ho portato i ragazzi a vedere il mio vecchio ufficio”, ha scritto con ironia su Twitter l’attore, che si è immortalato davanti all’Anfiteatro Flavio, insieme alla sua famiglia ricordando il kolossal del 2000 diretto da Ridley Scott in cui interpretava Massimo Decimo Meridio.

L’attore neozelandese naturalizzato statunitense, che recentemente abbiamo visto nei panni di Zeus nel film Marvel ‘Thor: Love & Thunder’ di Taika Waititi, si trova a Roma per girare ‘The Pope’s Esorcist’, diretto da Julius Aver, in cui interpreta l’esorcista Padre Amorth. La star di Hollywood, 58 anni, elogia in un post di oggi Fontana di Trevi: “Uno dei miei posti preferiti nell’universo”.

One of my favourite places in the universe pic.twitter.com/L0ChKpWu7Y — Russell Crowe (@russellcrowe) July 18, 2022

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it