Crisanti: “Un lockdown a dicembre è nell’ordine delle cose”

ROMA – “Bisogna sempre dire la verità, in Gran Bretagna si sta discutendo di fare dei lockdown con le vacanze scolastiche, apprezzo la loro franchezza. Io penso che” un lockdown in Italia a Natale “sia nell’ordine delle cose, potrebbe resettare il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare il contact tracing. Così come siamo adesso, con questi numeri, il sistema è saturato“. Lo ha detto il virologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti, a Studio 24 su Rainews.

