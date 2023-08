VIDEO | Escursionista salvato sul Piccolo San Bernardo: era scivolato in una galleria della II Guerra mondiale

AOSTA – Intervento del Soccorso alpino valdostano oggi poco dopo le 12.30 nella zona del colle del Piccolo San Bernardo per il recupero di un escursionista scivolato per una decina di metri in una galleria a sviluppo verticale utilizzata nel periodo della Seconda Guerra mondiale. I tecnici del Sav hanno raggiunto l’escursionista, illeso, e lo hanno riportato in superficie.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it