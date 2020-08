In bici verso la felicità, ‘Toz’: “Porto la mia musica in Europa”

ROMA – In sella ad una bicicletta, alla ricerca della felicita’. Perche’ se i libri ti insegnano a raggiungere l’obiettivo, ti spiegano quanto sia importante il profitto, dall’altra non ti raccontano come raggiungere la felicita’. E allora arriva il momento di dire basta, di cambiare vita, il ‘mollo tutto’ che sa di scelta coraggiosa, perche’ il ‘tutto’ e’ un lavoro ben avviato, una posizione importante nel campo delle pubbliche relazioni. “Adesso sono felice”: e non lo dice, ‘Toz’, per convincere gli altri e se stesso di aver fatto la scelta migliore. Lo spiega, all’agenzia Dire, per raccontare quanto la sua vita sia cambiata (in meglio) dopo la decisione, drastica, di mollare tutto.

Antonio Piretti, per tutti ‘Toz’, 49 anni, e’ un ex pr conosciuto nella sua Bologna. Una carriera avviata e la Porsche in garage non sono stati elementi convincenti di una vita agiata ma evidentemente non sinonimo di felicita’ per lui. Lasciata l’Italia, Bologna, per il Canada, e’ salito su una bicicletta all’inizio degli anni Duemila: “Nel 2017 ho portato la mia musica in tour in Canada insieme a mia moglie- spiega- Io in bicicletta e lei alla guida del camper. Lo abbiamo fatto per i 150 anni del Canada. Ci siamo trovati cosi’ bene che abbiamo deciso di farlo anche in Europa”.

Da qui, l’idea del tour casa per casa, anzi, cucina per cucina, ispirato da un importante nome della musica italiana: “Ricordo il tour di Gianni Morandi, nelle case, nelle cucine degli italiani. Suonava mentre beveva vino rosso. Ho unito le due cose, ospitalita’ e musica. L’ho fatto, girando l’Europa”.

